I bez hlavní hvězdy. Festival Divadlo prodává vstupenky a šíří optimismus

Kanadský tvůrce Robert Lepage zde měl uvést své sólo 887. „Místo toho uvidí diváci novou inscenaci Národního divadla Stát jsem já v režii Jana Mikuláška,“ uvedl za pořadatele mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Ten potvrzuje, že další změny v zahraniční sekci programu zatím nehrozí. „Všechny zahraniční soubory jsou potvrzené a plánují, že přijedou. Pevně věříme, že se situace s koronavirovými opatřeními v Evropě nezhorší a celý festival proběhne dle plánu,“ sdělil iDNES.cz.

„Samozřejmě situaci sledujeme, a pokud by se podmínky zásadně změnily, budeme to v tu chvíli řešit,“ nechce Sedlák předjímat případné scénáře, jak by se koncept festivalu musel upravit, kdyby došlo ke zpřísnění podmínek.

„Asi je nyní předčasné říkat, co by kdyby. Důležité je, že festival plánujeme kromě hostování kanadského režiséra Roberta Lepage v plném rozsahu a začali jsme prodávat vstupenky,“ pokračuje mluvčí a zdůrazňuje, že současná omezení festival splňuje. „Všechny vnitřní sály mají kapacitu do 500 návštěvníků a splňují tak hygienické podmínky,“ upřesňuje.

Triumf lásky

Osmadvacátý ročník mezinárodního festivalu startuje v Plzni už 9. září a potrvá osm dní. Jedním z lákadel letošního programu je uvedení francouzského Triumfu lásky, se kterým režisér Olivier Py slavil úspěch na loňském Avignonském festivalu.

Slovenské národní divadlo sem veze práci Jiřího Havelky Dnes večer nehrajeme, která pojímá listopadovou revoluci jako zábavný kabaret z hereckého prostředí. Z českých produkcí se diváci mohou těšit na Divadlo Husa na provázku, Městská divadla pražská či HaDivadlo.

„Určitě navýšíme hygienu a dezinfekci, vše ve spolupráci s divadly a prostory, kde se festival koná,“ uvádí ještě k aktuálním organizačním otázkám Sedlák.

„Myslíme si, že po jaru bez jakýchkoliv živých divadelních představení je třeba být optimisté, věřit v to, že se situace nejen nezhorší, ale dokonce zlepší. A že jako pořadatelé optimismus předáme i divákům a obecně všem divadelním fanouškům, na kterých bude nadcházející, asi ne úplně jednoduchá, sezona stát,“ uzavírá.