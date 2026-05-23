Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejen Klus, Lucie a Vosto5. Na festivalu Mezi ploty zahrají i skuteční lékaři a sestry

Autor:
  11:56
Festival Mezi ploty láká poslední květnový víkend na pestrou hudební nabídku od Lucie přes Tomáše Kluse až po Sto zvířat. Vedle hudební produkce ale nabízí i zajímavý divadelní program, v němž září jména populárních stand-up komiků z pořadů Na stojáka nebo Comedy Club, jako jsou Ester Kočičková, Petr Vydra nebo Tomáš Plhoň.
Členové Vosto5ky (zleva Tomáš Jeřábek, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Ondřej...

Členové Vosto5ky (zleva Tomáš Jeřábek, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Ondřej Bauer a Petr Prokop) v tričkách s názvem knihy | foto: Dan Kvapil

Festival Mezi ploty se koná v areálu psychiatrické léčebny v Praze v Bohnicích...
Archiv Mezi Ploty
Z představení Stand’artní kabaret souboru VOSTO5
Archiv Mezi Ploty
20 fotografií

Svůj Stand’artní kabaret, který prožívá pokaždé svou premiéru i derniéru, přinesou na Scénu smíchu členové jednoho z nejvýraznějších autorských divadel Vosto5 Jiří Havelka, Ondřej Cihlář, Tomina Jeřábek, Petr Prokop a Ondřej Bauer. Otevřený divadelně-hudební improvizační večer zapojuje diváky a je jedinečným zážitkem, který se neopakuje.

Festival Mezi ploty nabídne i kultovní hru Václava Havla. V divadle Za plotem se uskuteční scénické čtení Havlova Protestu v podání herců Vršovického divadla MANA. Jednoaktovka z roku 1978 z „vaňkovského“ cyklu zachycuje setkání disidenta Ferdinanda Vaňka a konformního spisovatele Staňka. Vaněk žádá podpis pod protestní petici na obranu neprávem vězněného člověka, zatímco spisovatel váhá mezi vlastní pohodlnou pozicí a morální odpovědností.

Dílem Václava Havla, konkrétně Audiencí, je inspirováno i představení Antiwords souboru fyzického, experimentálního a tanečního divadla Spitfire Company, které získalo řadu prestižních ocenění, jako například Total Theatre Award, a procestovalo tři kontinenty. Na scéně dominují monumentální hlavy sochařky Pauliny Skávové a originální hudba Sivan Eldarové.

Festival dává prostor studentským divadlům, jako je DEBUT, stálá scéna Vyšší odborné školy herecké, která přichází s dětským představením Chrobák Hugo, nebo Činohra25, v rámci níž absolventi DAMU oživí své klauzurní představení Arabská noc, ale i amatérským souborům.

S představením na motivy Erbenovy Kytice a Máchova Máje, odehrávajícím se příznačně v prostorách psychiatrické léčebny, přichází soubor složený převážně ze zdravotních sester a lékařů. Spolek s názvem Kardio Theatre vznikl na sklonku roku 2016. Své stěžejní osobnosti našel na III. interní – Kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Jeho principálkou a spoluautorkou divadelních kusů je Klára Hanušová, dcera herečky Jaroslavy Hanušové, známé z populárních televizních pořadů Možná přijde i kouzelník. Do divadla Za plotem přináší v první festivalový den svůj Kabaret duševní aneb Nevesely truchlivy, s nímž před dvěma lety uspěl na divadelních přehlídkách a dosáhl nejvyšší mety amatérských divadelníků, tedy uvedení na Jiráskově Hronově.

Vstoupit do diskuse

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Nejčtenější

Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Bulharská zpěvačka Dara vyhrála s písní Bangaranga 70. ročník Eurovision Song...

Nejvíce hlasů na 70. ročníku Eurovision Song Contest získalo Bulharsko. Zpěvačka Dara zaujala mezinárodní porotce i hlasující diváky skladbou Bangaranga. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil šestnácté...

Celé Národní divadlo povstalo. Iva Janžurová 85. narozeniny slavila na jevišti

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Herecká legenda Iva Janžurová nezastavuje ani ve svých čerstvých 85 letech. V úterý večer, v den svého životního jubilea, se postavila na prkna Národního divadla (ND) v úspěšném zpracování Erbenovy...

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

RECENZE: Nedělejte Zagorku, je tady. Margita slavil s hologramem i hosty

Premium
koncert k 70. narozeninám Štefana Margity v O2 areně, 15.5.2026 - Margita a...

Koncert k sedmdesátinám Štefana Margity v O2 areně nabídl bohatou přehlídku hostů, především z řad žen. Zpěváka, který se stále nachází ve výborné hlasové kondici, doplnily skvělými výkony například...

KVÍZ: Herečka jako řemen. Znáte dobře role oslavenkyně Ivy Janžurové?

Iva Janžurová v seriálu Vytoč mého agenta! (2024)

Komediální živel, ovšem zcela přesvědčivá i v charakterních, vážnějších rolích. Taková je Iva Janžurová, herečka nezaměnitelného hlasového projevu, jedinečné dikce a schopnosti proměnit se v...

Nejen Klus, Lucie a Vosto5. Na festivalu Mezi ploty zahrají i skuteční lékaři a sestry

Členové Vosto5ky (zleva Tomáš Jeřábek, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Ondřej...

Festival Mezi ploty láká poslední květnový víkend na pestrou hudební nabídku od Lucie přes Tomáše Kluse až po Sto zvířat. Vedle hudební produkce ale nabízí i zajímavý divadelní program, v němž září...

23. května 2026  11:56

TELEVIZIONÁŘ: Sukničkář Sacha Baron Cohen v říši, které vládnou ženy

Rosamunde Pike a Sacha Baron Cohen ve filmu Dámy mají přednost

Netypická dvojice, provokativní komik Sacha Baron Cohen a britská herečka Rosamund Pike, se potkala v romantické komedii Dámy mají přednost, kterou vyrobila streamovací služba Netflix.

23. května 2026  8:25

Ivu Janžurovou zrazuje zdraví. Představení se ruší, předtím byla v nemocnici tři dny

Herečka Iva Janžurová v Národním divadle (19. května 2026)

Slavnou herečku Ivu Janžurovou začalo zrazovat zdraví. Poté, co strávila kolem svých 85. narozenin tři dny v nemocnici, opět čelila kolapsu. Stavovské divadlo kvůli tomu zrušilo představení.

22. května 2026  20:31

Oživená mistrovská malba. Mel Gibson odkryl záběr z pokračování Umučení Krista

Jaakko Ohtonen v roli Ježíše ve filmu „Vzkříšení Krista: První část“.

Dvaadvacet let po premiéře Umučení Krista, tedy jednoho z nejkontroverznějších a nejúspěšnějších filmů historie, odhalil režisér Mel Gibson první oficiální obraz z chystaného pokračování. Zpráva...

22. května 2026  14:45

Nechtěla jsem písničky bez světla na konci tunelu, hlásí zpěvačka Foukalová

Kapela Lanugo se zpěvačkou Markétou Foukalovou

Skupina Lanugo oslavila dvacet let na scény vydáním bezejmenného dvojalba a její zpěvačka Markéta Foukalová kromě toho společně se skladatelem Martinem Brunnerem zrealizovala rovněž pozoruhodnou...

22. května 2026  11:30

RECENZE: Velvyslanec Field už tu „není novej“. Přesto o něm stále mnoho nevíme

Hostem pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové je Matt Field, britský velvyslanec v...

Britský velvyslanec v Česku Matt Field vstoupil na český knižní trh s textem, který je nesmírně inteligentní a laskavý. Kdo ale čeká lehké a humorné historky z diplomatického zákulisí, může být...

22. května 2026  9:30

RECENZE: I Vojtěch Dyk, osamělý hráč Inspekce, potřebuje psychoterapii

55 % Premium
Vojtěch Dyk v seriálu Inspekce

Přestože Vojtěch Dyk coby policista vyšetřující policisty má v seriálu Inspekce kolegy v podání Kristýny Ryšky a Martina Fingera, jeho postava opisuje ustálený model osamělého kovboje uvnitř systému....

22. května 2026

RECENZE: Temné fantasy Alchemised nechybí ambice, ale naráží na své limity

Premium
Obálka románu Alchemised

Zapomeňte na hype a s ním spojená přehnaná očekávání. To je první rada, kterou je dobré si vzít k srdci, než se začtete do temné fantasy Alchemised z pera amerického nebinárního autorstva SenLinYu....

21. května 2026

RECENZE: Dojemná roztomilost nestačí. Co ještě zbylo z Hvězdných válek?

55 % Premium
Z filmu Mandalorian a Grogu

Dalo by se říci, že novinka kin Mandalorian a Grogu patří k nejlepším z odvozenin fenoménu Star Wars, které vznikly poté, co George Lucas prodal práva společnosti Disney. Nicméně pořád ani zdaleka...

21. května 2026

Louvre čeká přestavba za miliardu eur. Změna se dotkne i Mony Lisy

Vizualizace renovovaného pařížského muzea Louvre (21. května 2026)

Nejznámější muzeum světa čeká rozsáhlá přestavba, jejíž cena se podle odhadů pohybuje okolo jedné miliardy eur (tedy přibližně 26 miliard českých korun). Změna má být odpovědí na řadu problémů,...

21. května 2026  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

„Chtěli jsme chytlavé songy.“ Něco něco vydali svou nejpřímočařejší desku

Na desce Majonéza se Něco něco věnují vztahům, vlastním slabostem i momentům,...

Kapela Něco něco vydala před pár dny své čtvrté album Majonéza, na kterém opouští část své dosavadní poetiky a míří k ostřejšímu, přímočařejšímu a energičtějšímu zvuku. Na albu otevírají i témata,...

21. května 2026  8:15

Ruské vraždy a korupce za války. Snímek Minotaur vyvolal v Cannes bouřlivé reakce

Režisér Andrej Zvjagincev a členové hereckého obsazení filmu Minotaur Boris...

Ruský režisér Andrej Zvjagincev vyvolal svým kritickým kriminálním snímkem Minotaur na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes vlnu bouřlivých reakcí. Jeho film zachycuje vraždy a korupci v Rusku,...

20. května 2026  23:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.