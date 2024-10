GLOSA: Je libo válku s pohodlím domova? Nabízí ji Metropolitní

Vzniku opery předcházela divadelní hra pro jednu herečku od amerického dramatika George Branta z roku 2012. Autora zajímalo, co se děje v myslích vojáků, kteří sedí před monitorem a pomocí joysticku likvidují drony jako ve videohře – jenže ve skutečnosti na dálku zabíjejí lidi.

Kus se nejprve hrál v Londýně, pak v New Yorku a posléze jej Brant rozpracoval do libreta, které zhudebnila Jeanine Tesori. Tato americká skladatelka má za sebou řadu muzikálů pro Broadway, za něž byla šestkrát nominovaná na Tony Award, a také mnoho filmových soundtracků.

Opera Grounded poprvé zazněla roku 2023 ve Washingtonu, nyní se tedy přestěhovala do New Yorku do Metropolitní opery. Její hlediště bylo – pokud se dalo ze záběrů soudit – zaplněné. O pražském kině Cinestar Anděl se to říct nedá...

O co v opeře jde? Hlavní hrdinka Jess je pilotka stíhacího letounu F-16, která slouží v Iráku. Miluje modré nebe, svobodu a samotu, kterou jí poskytuje její letoun. Na dovolence ve Wyomingu se seznámí s rančerem Erikem, stráví s ním noc, jejímž důsledkem je těhotenství. Erik se s ní poctivě ožení, pět let žijí s dcerkou na farmě, ale ženě chybí obloha a létání. Dostane však jiný úkol: z vojenské základny poblíž Las Vegas bude řídit bezpilotní letoun s bojovou hlavicí, a tak bude mít „válku s pohodlím domova“ neboli „Na zemi“.

Jenže teprve nyní vidí zblízka, co páchají její střely a začne se hroutit. Nakonec nedokáže zabít úhlavního nepřítele i s jeho malou dcerkou, která jí připomene její vlastní, a raději letoun zničí. Práci za ni ovšem odvede jiný pilot a Jess skončí ve vězení za neuposlechnutí rozkazu a zničení výzbroje. Paradoxně teprve v cele znovu nachází rovnováhu.

„I am pink, fuck!“

Těžko říct, jaký účinek má původní Brantovo monodrama, v Česku se nehrálo. Přinejmenším musí být každopádně sevřenější než zhudebněná verze. Co měla sdělit opera, není jasné. Jako apel proti válce příliš nevyznívá. Jistě, je tu vnitřní rozpor ženy v bojovém nasazení, která po kontrole těhotenského testu drsně zvolá „I am pink, fuck!“.

Ale vyznívá dost melodramaticky, jak v nastavovaném libretu, do něhož přibyl takřka ideální, sympatický, ušlechtilý a trpělivý hrdinčin partner, tak v hudbě. Skladatelka dílo zaplavila víceměně líbivou, lyricky rozvleklou hudbou, která přispívá k tomu, že celý příběh upadá do banálnosti. Jistý spád a napětí mají pouze scény při pronásledování nepřítele.

Roli Jess napsala Jeanine Tesori pro mezzosopranistku Emily D’Angelo, jejíž pěvecký i herecký výkon je sám o sobě úctyhodný - přispívá k němu trochu chlapecký, ale jevištně atraktivní zjev, hlas, který aspoň zprostředkovaně působil silně a spolehlivě, a poctivě ztvárněné, kamerou navíc v detailech zvýrazněné utrpení. Zcela zbytečné bylo zapojení hrdinčiny dvojnice, které bylo nedůsledné a dojem spíš dál oslabilo.

Tenorista Ben Bliss s příjemným lyrickým tenorem ztvárnil Jessina manžela Erica. O jevištně vděčnou figurku se postaral barytonista Kyle Miller jako Jessin týmový parťák „Sensor“, stále ještě vlastně teenager, který reálnou válku hraje v mikině a s kelímkem v ruce jako další videohru.

Scénografie v kinopřenosu tolik nevynikne, ale bylo znát, že režisér Michael Mayer a jeho tým se snažil vytěžit vizuální účinek pomocí videoprojekcí, záběrů bojových letounů a zaměřovaného terénu, či naopak kýčovitých kulis rodinného života s růžovým dětským pokojíkem.

Cekově vzato, spíš než velký, silný příběh může diváka nejvíc zaujmout samotná technologie likvidace nepřítele vzdáleného tisíce kilometrů. Ovšem ani skutečnost, že se tak děje pomocí vzdáleného počítače, už není překvapivá.

Grounded bylo jedinou letošní novinkou v kinopřenosech. Následovat budou už vlastně jen samé osvědčené tituly: Tosca, Aida, Fidelio, Figarova svatba, Salome a Lazebník sevillský.