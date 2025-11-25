RECENZE: Zaprášená Arabella? Ne, tato režie v Metropolitní opeře slouží dramatu
Arabella je posledním společným dílem Richarda Strausse a jeho dlouholetého spolupracovníka Huga von Hofmannsthala. Ten ještě dopsal libreto, ale už se nedožil jeho zhudebnění a premiéry, jež se konala v červenci 1933 v Drážďanech.
Vlastně jde o jakousi mladší sestru Růžového kavalíra. Oproti němu možná nepůsobí tak svěže a spontánně, ale i tady Strauss pracuje s valčíkovými motivy, melancholickou lyrikou i humorem, aby s nadhledem vylíčil uvadající slávu císařské Vídně. Není to sice žádná společenská satira, ale idealizace rovněž ne.
Za pozlátkem je úpadek
I tady, podobně jako v Růžovém kavalírovi, se kupčí s mladou ženou a dokonce se děje ještě něco horšího. Být hrabětem totiž neznamená být bohatý – rodina Waldnerů je na dně hlavně kvůli tomu, že její hlava holduje hazardu. Aby ušetřili za věno, vydávají dceru Zdenku za chlapce Zdenka. Tu druhou, Arabellu, se otec pokouší provdat za starého kamaráda od regimentu. Ten však mezitím zemřel a místo něj přijíždí na námluvy mladý synovec…
Pak je tu ještě důstojník Matteo zamilovaný do Arabelly a milovaný Zdenkou, kterou ovšem považuje za muže a svého přítele. Nedorozumění a záměny na sebe nenechají dlouho čekat, ale vše se vyřeší k obecné spokojenosti.
Schenkova režie z roku 1983 to vše líčí realisticky a do detailu, hraje tu doslova každá židle a každá klika u dveří. Ať už jde o pokoj nóbl hotelu, do nějž se uchýlila věřiteli pronásledovaná hraběcí rodina, sál, v němž se koná ples fiakristů a hotelová lobby, kde se příběh rozuzlí.
Richard Strauss: Arabella
Přímý přenos z Metropolitní opery, Cinestar Anděl, Praha, 22. listopadu 2025
Schenkovi, jenž zemřel letos v lednu v nedožitých 95 letech, věnovala Metropolitní opera i přestávkový program. V současnosti může být taková režie považována za „zaprášenou“, „tradicionalistickou“ a bůhvíjakou ještě, ale ona plní svou dramatickou funkci, v tomto případě navozuje kontrast mezi nóbl – respektive nóbl se tvářícím – prostředím a podivnými manýrami, které se skrývají za vší etiketou, pozlátkem, fraky pánů a opulentními róbami dam.
V kině člověk samozřejmě sleduje hlavně výpravu, detailní záběry na tváře zpěváků, na jejich makeup, ba i chrup, ale i zprostředkovaně se dalo tušit, že australský dirigent Nicholas Carter rozehrál Straussovu partituru do žádoucí zvukové elegance, barevnosti a výbušné energie. Pěvecké party jsou obtížné, ať už jde o do výše se vzpínající melodické oblouky nebo o zpívanou konverzaci v němčině.
Velké pěvce hledá i Metropolitní
V titulní roli mladé ženy, které se chce sama rozhodnout a „čekat na toho pravého“ (jenž naštěstí stojí za dveřmi), vystoupila americká sopranistka Rachel Willis-Sorensenová. Její lyricko-dramatický hlas je pro takovou roli v zásadě vhodný, i když nijak zvlášť osobitý, navíc bylo slyšet, že vibrato je někdy větší než by vokální lince slušelo a že je výsledkem silového, nikoli uvolněného zpívání. Většinu energie pěvkyně spotřebovala na to, aby part s jeho výškami udýchala.
Jak také může hlas v této roli barevně zářit, znít lehce, a jak kultivovaný a diferencovaný může být přednes, lze z minulosti dokázat třeba na umění pěvkyně Lisa Della Casa. Najít někoho, kdo by se přibližoval úrovni takovýchto zpěváků, je dnes zjevně problém i pro Metropolitní operu.
Arabellinu divočejší sestru Zdenku alias bratra Zdenka si zahrála britská sopranistka Louise Alderová, které na jevišti působila velmi sympaticky, svou postavu hrála citlivě, a také hlas vedla přirozeně. V přestávkovém rozhovoru prozradila, že je těhotná, ale v kostýmu nebylo nic znát… Z představitelů hlavních rolí to byl nejlepší výkon večera.
Arabellina osudového muže Mandryku ztvárnil polský barytonista Tomasz Konieczny. Neohrabanost z odlišného prostředí přicházejícího hrdiny, jenž má jinak ušlechtilý charakter, dával najevo možná až příliš názorně, než aby bylo věrohodné, že se do něj Arabella rychle zamiluje. Mandryka sice říká, že je „napůl sedlák“, ale primitiv to přece jen není…
Horší ale bylo, že hlas Konieczného, nejspíš poznamenaný mnoha těžkými rolemi, hlavně Wagnerovými, zněl strnule a tvrdě, místo aby pěvec kultivovaně a měkce frázoval. Pro srovnání si lze v této roli na internetu dohledat třeba barytonistu Bernda Weikla.
Vůbec poprvé se v kinopřenosech představil slovenský tenorista Pavol Bršlík, který byl obsazen do role ohnivého Mattea, což je ne moc velký, nicméně dost nevděčný a těžký part. I tak ho ale tenorista zpíval s příliš velkým tlakem a silou.
Britský basista Brindley Sherratt zahrál tragicko-komickou figurku zkrachovalého hraběte Waldnera úspornými, leč výstižnými gesty, dobrý byl i v pěvecké deklamaci. A blyštivou uvolněnou koloraturou se ve svém krátkém efektním sólu zaskvěla sopranistka Julie Rosetová jako „Fiakermilli“, maskot fiakristů na jejich plese. Z dalších interpretů menších rolí upoutal jasným a lehkým tenorem Evan LeRoy jako jeden z Arabelliných ctitelů.
Přes pěvecky sporná místa šlo o jeden z lepších projektů, které Metropolitní opera nabídla. Připomněla, že hrát divadelní kus v době, do níž ho zasadil autor, není nic zpátečnického. Ovšem i to se musí umět - a Otto Schenk, stejně jako Franco Zeffirelli to prostě uměl.
RECENZE: Zaprášená Arabella? Ne, tato režie v Metropolitní opeře slouží dramatu
