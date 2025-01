RECENZE: V Metropolitní kopali, až vykopali Aidu. Objev to ale není

Aidu jakožto jeden z nejproslulejších titulů už newyorská scéna odvysílala několikrát. Novou produkci vytvořil Michael Mayer, činný hlavně na Broadwayi, ale mající za sebou i operní režie. Pro Metropolitní operu zrežíroval například Verdiho Rigoletta, kterého přesadil do Las Vegas.

Indiana Jones... to není

V Aidě nebyl tak provokativní. Během prvních taktů se na jeviště seshora spustí mužská postava, zjevně archeolog, který si svítí baterkou a nakonec nachází na zemi dýku. Pak se přidají i další, je to celá výprava. Z 21. současnosti očividně nejsou. Že by Indiana Jones?

Vysvětlení přišlo během přestávkových rozhovorů. Šlo o poctu francouzskému egyptologovi z 19. století Augustu Mariettovi, jenž mimo jiné stál u zrodu Egyptského muzea v Káhiře. Právě od něj pochází námět k Aidě. Mariette navíc navrhl kostýmy a dohlížel i na výrobu dekorací pro světovou premiéru, která se konala v prosinci 1871 v Káhiře.

Giuseppe Verdi: Aida 65 % přímý přenos z Metropolitní opera v New Yorku, kino Cinestar Praha, 25. ledna 2025

Sama o sobě je to jistě užitečná informace, sloužící k osvěžení znalostí. Autoři současné inscenace se navíc dle svých slov inspirovali původními výtvarnými návrhy. Každopádně scénografie nepůsobí kýčovitě, a jelikož kamery často zabíraly detaily kostýmů, šlo si je prohlížet během poslechu slavných árií, duet a sborů.

Ovšem o nějaký hlubší význam se zjevně neusilovalo. Je otázka, proč kvůli poctě archeologovi vznikla nová inscenace, když se v principu zas tolik neliší od té předchozí.

Soudě z toho, co zabírala kamera, archeologové, mezi nimi i jedna žena, prostě přicházeli a zase odcházeli, občas si kreslili hieroglyfy. Kdyby tam nebyli, nic by se nestalo, hrála by se klasická, výpravná, víceméně statická Aida.

Tedy s výjimkou „triumfálního pochodu“, během něhož si „návštěvníci“ odnášeli různé artefakty. Postavy příběhu je však asi přes staletí neviděly, jinak by po nich vrhly oštěp nebo by je stihla faraonova kletba…

A kromě konce, kdy se Amneris nad hrobkou Radama probodne. Verdiho ztišující se a zklidňující se hudba sice spíš sugeruje, že „dcera faraónů“ se smiřuje s osudem, ale právě onu její dýku nalezne Indiana Jones, pardon, Auguste Mariette. Silná pointa to ovšem není.

Hrdinka v slzách

V titulní roli dostala šanci americká sopranistka Angel Blue. Má atraktivní hlas a roli zjevně prožívala, dokonce v duetu s Amonasrem, v němž její hrdinka musí volit mezi láskou k Radamovi a k vlasti, jí po tváři začaly téct slzy.

Ale samotný zpěv mne přesto až tak nezaujal. Kromě většího vibrata jakoby partem spíš postupovala tón za tónem, než aby s nekonečným dechem zpívala na klenutém legatu. Z minulých přenosů Aidy raději vzpomínám na Annu Nětrebko z roku 2018 a z čistě vokálního hlediska ještě víc na Ljudmilu Monastyrskou, jež se roku 2012 coby Aida nejvíc přiblížila tomu, co si představuju pod italským dramatickým zpěvem.

I u nás známý a oblíbený polský tenorista Piotr Beczala se pomalu blíží šedesátce a přinejmenším z tohoto pohledu si drží úroveň, jeho hlas je stále krásný, i když pro Radama přece jen o číslo menší… Ale skutečně velké hlasy, speciálně pro Verdiho, zjevně těžko hledá i Metropolitní opera. Anebo by je i našla, ale má obsazovací politiku, jíž člověk zvnějšku nerozumí.

Mezzosopranistka Judit Kutasi jako Amneris měla v hlase dost vibrata, při zpěvu barytonisty Quinna Kelseyho jsem si dramatické vrcholy Amonasrova partu musela domyslet, ovšem oba byli pořád na jiné úrovni než basista Morrios Robinson jako Ramfis, který snad musel být indisponovaný, každopádně jakoby vůbec nebyl schopen zazpívat přirozený tón.

Utěšovat se lze tím, že pořád je lepší obsazovat hlasy menší o jednu velikost, než o dvě, o tři… Navíc v Metropolitní většinou produkci podrží orchestr, což se potvrdilo i tentokrát, dirigoval Yannick Nézet-Séguin.

Letošní sezona kinopřenosů bude pokračovat projekcemi Fidelia, Figarovy svatby, Salome a Lazebníka sevillského.