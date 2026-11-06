Magie, láska a Táborský jako Merlin. Svět artušovských legend ožije v Hybernii

Nápad na muzikál o Merlinovi nosil v hlavě Pařík přes deset let a coby fanoušek artušovských legend podobné téma zpracoval už během svých studentských let. Nyní se rozhodl svou vizi adaptovat ve velkém.
Umělecké ztvárnění si na svá bedra vzal zkušený divadelní režisér Lumír Olšovský, který je z minulosti spojen s muzikály jako Billy Elliot, Dracula, Sestra v akci, Rebecca nebo Mamma Mia! Ze spolupráce s autorem hudby, textů písní a libreta, který se v inscenaci objeví jako rytíř Galahad, je od spuštění projektu nadšený.
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„Ta hudba je tak obrovská, že se trochu bojím toho, abych jí dostál. Aby byl muzikál dostatečně veliký vizuálně, akcí i situací, která se na jevišti bude odehrávat. Takže aby to bylo tak velikánské, jak si zaslouží být. Ale jo, myslím, že bude,“ uvedl při tiskové konferenci Olšovský.
V titulní roli mága Merlina, který putuje mezi světy a udržuje v nich rovnováhu, se objeví Miroslav Táborský. Zkušený herec zde však bude mít čistě činoherní, nikoliv pěveckou roli. Jeho postava do království Avalon přichází právě ve chvíli, kdy se z tohoto magického místa vytrácí naděje. Dění však přímo on sám ovlivňovat nesmí. Činí tak skrze další postavy.
„V muzikálu jsem ještě pod jiným názvem před deseti lety účinkoval. Tehdy to byl ještě školní projekt. Merlin je tajemná postava, která je na straně dobra a na správné straně síly. Celý projekt mě hrozně baví. Je to pověst, pohádka, fantasy. Ta muzika, tak jak si ji pamatuju z doby před deseti lety, mě přesvědčuje, že je dobrá,“ promluvil o svém účinkování Táborský.
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V dalších rolích na scénu vstoupí Marian Vojtko, Jitka Boho, Tomáš Savka, Maxmilián Kocek, Dita Hořínková nebo Radek Melša. Prostor dají tvůrci i mladým talentovaným tvářím, jako jsou Kateřina Jechová a Viktorie Tandlerová.
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Herecké zkoušky se podle režisérových slov ve své nejžhavější části uskuteční v průběhu příštího května a června. Následně od 10. července do 13. srpna bude soubor s inscenací v rámci předpremiér cestovat napříč republikou. Očarovat se tak Merlin diváky pokusí v amfiteátrech na Konopišti, v Mikulově, Karlových Varech, v Plzni, v zahradách Arcibiskupského zámku v Kroměříži či v hospitálu Kuks.
Na oficiální premiéru na prknech Divadla Hybernia si pak budou muset diváci počkat až do 1. října 2027.