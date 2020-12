Vysloveně pro dnešní dobu. Unikátní morové memento se reprízy nedočká

Vysloveně pro dnešní podivnou dobu vzniklo představení Memento MOR. A to jak tématem, tak formou zpracování.

Režiséra Jakuba Čermáka a jeho soubor Depresivní děti totiž mimo jiné inspirovala i kniha Alberta Camuse Mor pojednávající o šíření zhoubné nákazy. Novinka pak vzniká zcela pro kamery, premiéry se na Facebooku a YouTube dočká živým streamem v pondělí večer. „Nebude to předtočené, v pondělí od 20:00 pojedeme opravdu živě,“ zdůrazňuje Daniel Bambas, který se objeví v jedné z hlavních rolí. V představení se vůbec s účastí živého diváka nepočítá, v plánu tedy nejsou ani žádné reprízy; poslouží pouze záznam pondělního večera.

„Divadelně-filmový kompilát vznikající v časovém presu. Řekl bych, že to vystihuje dnešní dobu z mnoha důvodů. Předně paralela epidemií. Dále jak Camus popisoval, co to udělá se společností. A že natáčíme divadlo ve filmovém ateliéru,“ vyjmenovává Bambas, pro kterého je to první setkání s režisérem Čermákem. „Ani jsme se osobně neznali. Moc mne potěšilo, že jedna ze zásadních tváří experimentální scény oslovila zrovna mne,“ přiznává držitel činoherní Ceny Thálie a člen Divadla na Vinohradech.

Sám se objeví v roli lékaře. „Hraji bojovníka s epidemií, ale je to nehrdinný hrdina, při životě ho drží jeho smysl pro povinnost.“

„Mor jako metafora, pandemie jako příležitost zkoumat charaktery, individuality i společnost jako takovou…,“ uvedl k novince režisér Jakub Čermák a zdůraznil, že Camusova třiasedmdesát let stará novela Mor se ve Francii během jarní vlny covid-19 dostala mezi nejprodávanější tituly.



On-line inscenace je prý snahou o „vytvoření komplexního uměleckého díla pro období lockdownu“. „Pojedeme živě, zároveň ne plně inscenaci a ne plně film, to je opravdu unikátní,“ dodává Bambas k nezvyklé zkušenosti. Pražský kulturní prostor Venuše ve Švehlovce, který premiéru zaštiťuje a kde Depresivní děti sídlí, takový přístup vysvětluje snahou, aby se současná divadelní produkce během pandemie nesmrskla „jen na zakonzervovaná divadelní představení, několik písniček a vtípků“.

Vedle Bambase se v Memento MOR objeví třeba Sandra Nováková, Jiří Racek, Dana Černá, Daniel Krejčík či Pavel Neškudla.