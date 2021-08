Dnešní Medea by byla matka samoživitelka. Přihlásila se na inzerát

Výchozí situací novinky je oslava narozenin boha Dionýsa. „Na této oslavě se setkávají Glauké, Meropé a Agaméda, aby vytvořily tu správnou ‚párty‘ atmosféru. Medea je neznámo kde a Dionýsos nepřichází...,“ prozrazuje režisérka Alexandra Bolfová a upozorňuje, že diváky klasický lineární děj nečeká: „Tělo inscenace je tvořeno situacemi, v rámci kterých dochází k prolínání postav, časových i dějových linek, z ryze osobních témat vyrůstají témata společenská.“

„Vycházeli jsme z Medey jako archetypu matky, v kontextu společenské situace se nám zhmotnila v matkách samoživitelkách,“ popisuje dále režisérka. „Tato nejsilnější paralela byla tedy pro celý tvar do jisté míry určující. Na základě inzerátu jsme našli několik matek samoživitelek, nehereček či takzvaných expertek všedního dne, které se chtěly do projektu zapojit. Při výběru jsme se snažili hledat právě ony styčné plochy v životním příběhu každé z nich v tématech a motivech, na kterých by bylo možné stavět ono propojení s antickou Medeou, jak ji známe z řecké mytologie,“ vysvětluje.



Tvůrce vedle antické legendy inspirovalo i její přepracování z pera německé spisovatelky Christy Wolfové. „V inscenaci se objeví odkazy na drama Bakchantky i další mytické postavy,“ dodává Bolfová. V novince si zahrají Klára Bulantová, Karolína Vanková, Dana Jaceková, Michaela Efrati a Denisa Ružková.

Silná ženská témata

Divadelní platforma Averze vznikla loni v září. „Sdružuje divadelní umělce různých profesí se zaměřením na novou činohru a hraniční divadelní formy. Vznikla s cílem a touhou jejích členů po kontinuální tvorbě a vytváření specifické linie inscenačních projektů z oblasti performing arts s výrazným sociálním a politickým přesahem. Propojuje v sobě autorský a experimentální přístup,“ popisuje režisérka a upozorňuje, že se Averze programově věnuje silným ženským tématům v kontextu reflexe soudobé společnosti.

„V českém divadelním prostoru je stále velmi málo režisérů, režisérek, či kolektivů, které by se programově těmto tématům věnovali. Máme za to, že je potřeba se jim věnovat, pojmenovávat problémy a artikulovat je směrem k veřejnosti,“ dodává.

Vedle Medey má Averze na repertoáru ještě autorské monodrama WER ICH. „Čerpá námět ze života Zdeny Werichové a tematizuje krizi identity ženy slavného muže, její touhu po sebedefinování a sebeurčení,“ přibližuje Bolfová.

Aktuální novinka Medea_is_missing se premiéry dočká tento čtvrtek v pražských Kasárnách Karlín v rámci letní scény Rubín Letí na Venuši. Během sezony se bude hrát ve Venuši ve Švehlovce a brněnském BuranTeatru. Ve spolupráci s oběma prostory ostatně představení vzniklo.