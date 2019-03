Vilhelmová si zahraje Medu Mládkovou, představení oslaví její stovku

Divadelní představení Meda, které vzniklo jako pocta této výjimečné ženě, bude mít premiéru 24. června na nádvoří Musea Kampa a během léta zde zvládne celkem jednatřicet repríz. Autorkou scénáře je Daniela Šteruská, která hru napsala na motivy knihy Ondřeje Kundry „Meda Mládková – Můj úžasný život“ a zaznamenala v ní osud Mládkové od jejích čtrnácti let až do dneška. „S Medou jsem se setkala asi dvakrát nebo třikrát, když jsem začínala scénář psát. Mám to od ní posvěcené,“ hlásí scenáristka.

Režie hry se ujala Adéla Laštovková Stodolová, která si musí poradit s faktem, že ve hře se objevuje na šedesát postav „Rozdělili jsme muže na takovou hmotu, budou mít jeden kostým a v různých střizích se nám budou proměňovat do jiných postav. Nebudeme měnit brýle, paruky, ani řeč. Je to hodně o herecké akci a režijních střizích,“ vysvětluje režisérka svou koncepci.

„Tou nejbarevnější postavou, která bude dodržovat dokument i co se týče kostýmů, bude Táňa Vilhelmová,“ pokračuje zkušená režisérka. Právě Vilhelmová se během představení postupně promění ze čtrnáctileté dívky až v současnou Medu.

Scénografii připravila Lucia Škandíková a návrhy kostýmů Tereza Kopecká. „Samozřejmě nám pomohou různé scénografické prvky, máme k dispozici různá akvária, v nich se bude pohybovat Medin vnitřní emoční svět,“ naznačuje ještě režisérka.

Hereckými kolegy Vilhelmové budou Hana Vágnerová, Veronika Arichteva, Jaromír Dulava, Lukáš Příkazký či Daniel Šváb. A také Dana Batulková, která si zahraje hrdinčinu maminku. „Líbil se mi scénář. A navíc prostředí Kampy je tak krásné, že se sem budu každý večer těšit. Celý příběh a život Medy Mládkové je inspirující, pro ženu maximálně,“ říká herečka.

Představení je součástí širšího projektu oslavujícího významné jubileum Mládkové. Veřejnost dále čekají výstavy, přednášky, komponované večery i program pro děti. Oslavy vyvrcholí 8. září, tedy v den, kdy se Meda Mládková narodila.