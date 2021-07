Náš vztah? Jako manželství po 30 letech, směje se režijní duo SKUTR

Nedávno jste oslavili čtyřicítku. Nastala po ní nějaká změna? Už se považujete za dospělé?

Kukučka: Lukáši, tak začni.

Trpišovský: Loni jsem si prošel osobní krizí, ale vše dopadlo dobře. S přítelem (hercem Michałem Sieczkowským, pozn. red.) se chystáme stavět dům. Společně jsme našli pozemek a teď budeme mít schůzku s architekty nad projektem. To je třeba velká změna. Nečekal bych, že se dokopu k takto vážnému kroku. Řekl jsem si, že s některými věcmi už není čas otálet. Začal jsem si víc rozvrhovat síly. Zdá se mi, že vše už nejde jen počátečním nadšením. Učím se s energií pracovat.

Kukučka: Padesátníci říkají, že věk mezi 40 a 50 je strašný v tom, že člověk najednou neví, co se s ním děje. Stále častěji něco bolí, zvlášť u nás mužů se často projeví hypochondrie. Organismus se najednou neregeneruje sám. Já jsem zvyklý fungovat jenom na energii. Nemám velké přípravy, rovnou začnu tvořit. Dostat se druhý den po zkoušce zase do formy je pro mě stále těžší. Najednou občas nemám sílu. Nejsem moc vztahový. Nikdy jsem moc nepřemýšlel, zda budu mít rodinu.