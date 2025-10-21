Dejdarova kniha je autobiografická a vznikla formou rozhovorů, které s hercem vedl Jakub Fürst. Rozhovory trvaly podle herce dohromady přibližně 25 hodin.
|
Od fotbalového chuligána až po Ozzáka. Martin Dejdar slaví šedesátiny
S Fürstem se setkávali mezi červnem a červencem, jednotlivé seance většinou trvaly čtyři až pět hodin. Jakub Fürst měl otázky nachystané předem. „A mně nezbylo než prostě vzpomínat a povídat,“ říká herec. Kniha dále obsahuje i příspěvky od rodiny, přátel a spolupracovníků slavného herce.
Podle oficiální anotace kniha vypráví o Dejdarově dětství „mezi přísnou výchovou a divokými nápady a o odvaze zkoušet nemožné i o životních křižovatkách, které formovaly hercovu rodinu“.
Martin Dejdar výslednou podobu knihy poprvé viděl až na samotném křtu. „Já jsem nečetl ani ty příspěvky od kamarádů, protože jsem nechtěl být ničím ovlivněný,“ sdělil redaktorce iDNES.cz. „Pokud jsou v knize nějaké pikantnosti, nevím o nich a je to venku,“ smál se.
|
Ozzák smrti Osbourna nevěří. Je věčnej jako Lenin, vzkazuje Dejdar
Křtu knihy se kromě Dejdarovy manželky a syna Matěje zúčastnilo i několik známých tváří českého showbyznysu – Jiří Lábus, Petr Vacek nebo fotograf Tomáš Třeštík, autor titulního portrétu. Pro scenáristu a režiséra Hynka Bočana, který se stal kmotrem knihy, to bylo po dlouhé době poprvé, co se ukázal na veřejnosti.
Martin Dejdar ve videorozhovoru zmiňuje i některé z projektů, na kterých se v současné době podílí. Nejdůležitějším z nich je pro něj nyní domovská Ypsilonka, která v posledních dvou letech prošla několika otřesy. „Naším úkolem je říct divákům a všem, že Ypsilonka neskončila, jak by se mohlo zdát, ale že hraje, žije a jede dál,“ zdůrazňuje herec, který se nyní podílí na uměleckém chodu legendární scény.
|
Ypsilonka není mrtvola! hlásí po odvolání ředitele umělecká rada s Dejdarem v čele