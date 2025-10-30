Špatná rumba Učitele tance, sníh v Utahu. Dejdar vzpomíná na život i otce námořníka

Tomáš Šťástka
  10:54
Kulturní kvas přelomu 80. a 90. let autenticky vystihuje nová životopisná kniha Martina Dejdara, která vznikala formou rozhovoru. Herec v ní popisuje svou cestu od studenta herectví přes sklepáckou alternativu a Studio Ypsilon až k hlavním filmovým rolím, Českému lvu a předním tvářím tehdy čerstvého fenoménu televize Nova.
Obal rozhovorové knihy s Martinem Dejdarem zdobí fotografie Tomáše Třeštíka

Obal rozhovorové knihy s Martinem Dejdarem zdobí fotografie Tomáše Třeštíka | foto: Nakladatelství 103

Martin Dejdar na křtu své knihy „DEJDAR – Jedu nonstop na horské dráze“ v...
Slavnostní křest nové knihy Martina Dejdara „DEJDAR – Jedu nonstop na horské...
Martin Dejdar s manželkou Danielou a synem Matějem během křtu knihy „DEJDAR –...
Scénárista Hynek Bočan během křtu knihy „DEJDAR – Jedu nonstop na horské...
6 fotografií

Jedu nonstop na horské dráze. Tak zní podtitul nové knihy Dejdar, kterou se slavným hercem ve formě rozhovoru sepsal Jakub Fürst a kterou tento měsíc s výraznou portrétní fotografií od Tomáše Třeštíka na obalu vydalo Nakladatelství 103.

Letos šedesátiletý herec se na přelomu 80. a 90. let postupně proslavil nejprve jako člen Ypsilonky, aby následně zaujal v televizi či filmovými rolemi v Šakalích letech, Americe či Učiteli tance, za který si vysloužil i Českého lva. Právě všechny tyto milníky sleduje poměrně nevázaně vedený rozhovor, který prý Dejdar nikterak neautorizoval a prostě jej nechal volně plynout.

Čtenář se tak dozví zajímavé věci ze zákulisí vzniku zásadních filmů naší čerstvě porevoluční kinematografie. Třeba jak se v titulní roli Jirešova Učitele tance poctivě připravoval tréninkem rumby. „Trvalo to měsíce. A pak během natáčení někdo řekl: ‚Ale vy tancujete moderní rumbu. V padesátých letech se tančila úplně jinak.‘ Tak jsme se museli všechno přeučit. Našli starého učitele, který si to ještě pamatoval, a přeučovali jsme se na dobovou verzi,“ popisuje Dejdar přípravy na film, který mu vynesl prestižní cenu. A který jej postavil do nečekané situace, když ji musel jako tehdejší moderátor slavnostního večera i přebírat: „Ta euforie byla taková, že jsem ani nevěděl, co plácám.“

Jedu nonstop na horské dráze. Martin Dejdar pokřtil autobiografickou knihu

Legendární režisér Jaromil Jireš tehdy v kategorii režie neuspěl, což jej podle Dejdara prý mrzelo. Byl to ostatně jeho předposlední snímek. Nedošlo tak na další plánovanou spolupráci, kterou Dejdar v knize poodhalil. „My jsme tehdy s Jaromilem plánovali ještě jeden film, scénář mám dodnes schovaný. Jmenovalo se to Komáří most. (...) Bylo to o tom, že někde v ruské stepi z úplné hlouposti postaví most přes řeku, která tam není, a chodí po něm jen komáři. Byla to taková absurdita,“ prozradil Dejdar ke scénáři, který mu prý stále leží v šuplíku.

Absurdní momenty provázely i natáčení Michálkova debutu Amerika, tedy kafkovského filmu, který Dejdar dodnes považuje za nedoceněný. „Vylezu ven – a tam sníh. Napadlo přes noc. Láďa kouří, kouká na to a říká: ,To víš, Kafka, co bys chtěl.’ Oni tam sníh 50 let neviděli,“ popisuje Dejdar vznik našeho velkorysého filmu, který se točil i v Utahu.

Herec se v knižním rozhovoru samozřejmě dostal i k dětství, které notně ovlivnila skutečnost, že jeho otec pracoval jako námořník; konkrétně strojní důstojník, který mohl čas od času své děti vzít na exotické plavby. „Tehdy jsme jako suchozemský stát měli vynikající námořní plavbu, což bylo neobvyklé. Táta dostal práci na naší největší tehdejší lodi, tou byla Republika,“ popisuje herec, jak se stalo, že se s ním mohl ve školním věku vydat na cestu z Gdaňsku až na Filipíny a zpět, která kvůli uzavřenému Suezu vedla okolo jižní Afriky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Špatná rumba Učitele tance, sníh v Utahu. Dejdar vzpomíná na život i otce námořníka

Kulturní kvas přelomu 80. a 90. let autenticky vystihuje nová životopisná kniha Martina Dejdara, která vznikala formou rozhovoru. Herec v ní popisuje svou cestu od studenta herectví, přes sklepáckou...

30. října 2025  10:54

Picassův obraz zobrazující hořký konec velké lásky se prodal za neuvěřitelnou sumu

Malíř Pablo Picasso namaloval jeden z portrétů Dory Maarové v roce 1943, ten pak zůstal skryt před veřejností více než 80 let, než byl letos v říjnu vydražen za 32 milionů eur. Je plný barev, ale i...

30. října 2025  9:07

Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří

Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského startuje na Netflixu ve čtvrtek 30. října. Titulní hrdina Geralt z Rivie v ní dostane novou tvář -...

30. října 2025  8:23

Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk

Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na příštím ročníku festivalu Beats for Love v Ostravě. Oceňovaný umělec a průkopník trance hudby se v...

29. října 2025  16:14

RECENZE: Co bude s autistickým Péťou, ptá se působivý dokument o tátovi hrdinovi

75 % Premium

Jedna z nejmrazivějších scén: když řídí, má v rukávu vycpávku, protože těžko zvladatelný syn jej během jízdy kouše do ruky nebo mu trhá vlasy. Ovdovělý otec tří dětí včetně Petra, který trpí vážnou...

29. října 2025

Kytarové snění. Sestavu Metronomu doplní britští Manic Street Preachers a Slowdive

Festival Metronome Prague 2026 oznamuje další zvučná jména. V sobotu 20. červa vystoupí velští rockeři Manic Street Preachers, psychedeličtí vizionáři The Flaming Lips a kapela Slowdive, která patří...

29. října 2025  11:08

Kdo byl Jan Tleskač? Vydáme neznámé Foglarovy náměty, slibuje Skautská nadace

Rozstřel

Hostem Rozstřelu byl Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ta se pustila do mimořádného projektu: u příležitosti blížícího se 120. výročí narození legendárního spisovatele kompletně...

29. října 2025

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

vydáno 29. října 2025

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Rozstřel

Ačkoliv se před sedmi lety po finále StarDance obávali, že už se z tanečního parketu nezvednou, letos se na něj vrátili s láskou. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví vítězové deváté řady Jiří...

29. října 2025

Z pracáku do hitparád. Britská legenda UB40 přijede koncertovat do Fora Karlín

Britská reggae popová kapela UB40, v jejímž repertoáru najdeme hity jako Red Red Wine nebo (I Can’t Help) Falling in Love With You, vystoupí 13. března 2026 ve Foru Karlín.

28. října 2025  16:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

GLOSA: Horor To se vrací v seriálu. Ale v boji se Stranger Things to bude mít těžké

Klaun Pennywise se vrací. Hrůzná entita, vzešlá z bezbřehé fantazie spisovatele Stephena Kinga, je zpět a znovu má spadeno na děti v americkém městečku Derry. Seriál To: Vítejte v Derry, jehož první...

28. října 2025  13:30

Zemřela britská herečka Prunella Scalesová, proslavila se v sitcomu Hotýlek

Ve věku 93 let zemřela britská herečka Prunella Scalesová. Proslavila se v roli hotelové manažerky Sybily Fawltyové v oblíbeném britském sitcomu Hotýlek (Fawlty Towers). S odvoláním na hereččinu...

28. října 2025  13:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.