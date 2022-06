VIDEO: Cigára pomůžou. Recitál Marta má z Kubišové sejmout břímě hrdinství

V titulní roli naší slavné zpěvačky, která si přes hrozbu zničení rozjeté kariéry nezadala s minulým režimem, se představí Hana Holišová. „Marta Kubišová je jedinečná. A hlavně je to člověk, který se na to představení může přijít podívat. Takže mám pocit zodpovědnosti, abychom jí udělali radost,“ přemýšlí zpěvačka a herečka o náročnosti své role. „Celé to představení má být oslava jejího životního jubilea a my jí chceme vzdát hold.“

Slavná zpěvačka ovšem tvůrčímu týmu vzkázala, že věří, že to dobře dopadne a neprojevila žádnou potřebu do výsledku zasahovat. „Paní Marta by prý byla ráda, abychom z ní sňali břímě hrdinství. Jako hrdinka je totiž často označována, ovšem sama se takovou být necítí. To, jak se zachovala, totiž brala jako naprostou samozřejmost. Já si ale myslím, že to není úplně taková samozřejmost. Takže ji jako člověka opravdu obdivuju,“ přemýšlí Holišová, kterou bude v hlavní roli alternovat Berenika Kohoutová.

Kubišová je vyhlášenou kuřačkou, Holišová se proto musela pro potřeby představení této aktivitě naučit. „Nakonec jsme kouření částečně eliminovali, takže to pro mne není tak hrozné. Ale trochu mi to zabrat dává. Doufám, že mi to aspoň trochu pomůže k barvě hlasu, kterou ona má nezaměnitelnou a nenapodobitelnou. Takže třeba nám ty cigára pomůžou,“ dodává se smíchem.

Stejně jako u předchozích představení Meda a Werich je režisérkou Adéla Laštovková Stodolová a autorkou libreta Daniela Sodomová. „Mám ji ráda už od dětství, jako malá jsem o ní dokonce napsala takový muzikál. Takže to byl můj sen, a když jsem zjistila, že bude Marta Kubišová slavit osmdesáté narozeniny, našla jsem ten správný impuls,“ vysvětluje Sodomová, proč do třetice sáhla právě po příběhu minulým režimem odmítnuté zpěvačky.

„Soustředíme se zde hodně na životopisné věci a na osobnosti, které pro naši republiku něco znamenaly, takže to bylo nasnadě,“ dodává ke dramaturgii Letní scény Kampa, která čtvrteční premiérou vstupuje už do své čtvrté sezony.

Brala to jako dárek

Sodomová se prý spolu s režisérkou Stodolovou sešly s Martou Kubišovou na kávě, aby jí svůj nápad na letní recitál představily. „Byla pro, brala to jako dárek a řekla nám, že to nechá na nás. Máme tedy úplně volnou ruku,“ libuje si autorka.

Diváci se samozřejmě dočkají i Kubišové pěveckých souputníků. Helenu Vondráčkovou ztvární Sara Sandeva či Zuzana Stavná. Václava Neckáře pak Denis Šafařík v alternaci s Janem Cinou. „Už mám tu zkušenost za sebou. Pana Neckáře totiž hraji i v představení Šíleně smutná princezna. Klíčem je obdiv k té postavě a zároveň snaha ji úplně neimitovat,“ přemýšlí Cina.

Výrazné herecké tváře budou k vidění i v kapele. Namátkou Václav Kopta, Petr Vršek, Igor Orozovič, Petr Stach, Marie Štípková, Rozálie Havelková, Jan Meduna, Barbora Kubátová či Pavel Neškudla.

Vedle Marty letos Letní scéna Musea Kampa nadále uvádí i předchozí premiéry Werich s Vojtěchem Kotkem či Medu s Pavlou Beretovou. V srpnu a září pak program doplní koncerty Václava Neckáře, Ondřeje Havelky, Pavla Šporcla, Adama Plachetky, Lenky Filipové a kapely Zrní.

Marta Kubišová své letošní osmdesáté narozeniny oslaví 1. listopadu.