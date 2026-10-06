Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dárek k narozeninám. Divadelní recitál Marta zazní v pražském O2 universu

Autor:
  9:51
Berenika Kohoutová jako Marta v rámci novinky Letní scény Kampa

Berenika Kohoutová jako Marta v rámci novinky Letní scény Kampa | foto: Eva Neužilová

Jan Cina a Zuzana Stavná na generální zkoušce recitálu Marta
Jan Cina na generální zkoušce recitálu Marta
Záběr z generální zkoušky recitálu Marta
Hana Holišová jako Marta Kubišová během zkoušek recitálu Marta
15 fotografií
Marta, divadelní recitál o životě Marty Kubišové, poprvé zazní ve velkém koncertním formátu v doprovodu orchestru Prague Philharmonia. Stane se tak v pražském O2 universu 27. února 2027, tedy v roce, kdy zpěvačka oslaví 85. narozeniny.

Inscenace, která od své premiéry v červnu 2022 na Letní scéně Musea Kampa sklízí nadšené ohlasy diváků i kritiky, tak dostane pro tuto výjimečnou příležitost zcela nový rozměr. V hlavní roli se představí Berenika Kohoutová a Hana Holišová, která za svůj výkon získala cenu Thálie 2023.

RECENZE: Ten soud vám nezávidím, žertovala Kubišová po premiéře Marty

Úspěch inscenace Marta podtrhuje také zisk titulu Nejlepší inscenace sezony 2021/22 v kategorii Muzikál a ocenění v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon ve výroční anketě zveřejněné na portálu i-divadlo. Spolu s Hanou Holišovou a Berenikou Kohoutovou v dalších rolích excelují také Sara Sandeva, Kristýna Jedličková, Denis Šafařík, Václav Kopta, Igor Orozovič a další.

V inscenaci, která je dílem osvědčeného tvůrčího týmu v čele se scenáristkou a producentkou Danielou Sodomovou a režisérkou Adélou Laštovkovou Stodolovou, se prolínají obrazy ze života Marty Kubišové s hudbou.

Zpívat jako Marta, ale neimitovat ji bylo nejtěžší, říká Holišová nad Thálií

Nestárnoucí hity, včetně ikonické Modlitby pro Martu z roku 1968, v O2 universu zazní v mimořádné síle – za doprovodu 42 hudebníků Prague Philharmonia.

Orchestr vznikl v roce 1994 pod názvem Pražská komorní filharmonie, v současné době patří mezi nejrespektovanější nejen české, ale i světové orchestry, což potvrzují pravidelná zahraniční turné a nahrávací projekty pro prestižní vydavatelství.

„Marta Kubišová oslaví příští rok 85. narozeniny a chtěli jsme jí opět nadělit takový upgrade jejího životního příběhu. Náš recitál je velmi úspěšný a myslíme, že si zaslouží velkolepý formát. Pro diváky, kteří Martu viděli několikrát, to bude určitě zážitek o několik tříd výš. A pro ty nové... těm závidím, že to poprvé uvidí v takové síle, kterou si na Kampě nemůžeme dovolit,“ říká scenáristka a producentka Daniela Sodomová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Dojemné setkání Svěráka s Uhlířem, defétista Brukner. Jak slavili Cimrmani

Zdeněk Svěrák se na oslavách Divadla Járy Cimrmana potkal s Jaroslavem Uhlířem...

Velkolepou oslavou vstoupilo do šedesáté sezony Divadlo Járy Cimrmana. Do Příchovic v Jizerských horách se v neděli sjely stovky fanoušků legendárního souboru. Nechyběli ani zakladatelé divadla či...

Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů

Plakát k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...

Absolonová při koncertu k padesátinám bavila i dojímala. Překvapil ji Mareš

Monika Absolonová v pražském O2 Universum při svém koncertu k 50. narozeninám...

Čerstvá padesátnice Monika Absolonová velkolepě oslavila své životní jubileum narozeninovým koncertem v zaplněném O2 Universum, kde diváky uchvátila výběrem vlastních písní i hitů z její bohaté...

Na český film nezvyklý žánr. Adamovská, Ramba a Kerekes točily Ztracenou Afroditu

Vica Kerekes a Tereza Ramba ve filmu Ztracená Afrodita

V česko-slovenské produkci vzniká nový dobrodružný film Ztracená Afrodita. Akční snímek o ztraceném artefaktu nevyčíslitelné hodnoty opředeném legendou bude podle tvůrců lákat množstvím akčních scén,...

Zemřel Kamil Pulec spjatý se Slováckým divadlem, hrál i v Četnických humoreskách

Kamil Pulec v inscenaci Bůh masakru

Někdejší dlouholetý herec Slováckého divadla Kamil Pulec ve čtvrtek zemřel. Bylo mu 63 let. Na uherskohradišťské divadelní scéně působil do roku 2017. Ztvárnil mnoho nezapomenutelných rolí. Televizní...

Dárek k narozeninám. Divadelní recitál Marta zazní v pražském O2 universu

Berenika Kohoutová jako Marta v rámci novinky Letní scény Kampa

Marta, divadelní recitál o životě Marty Kubišové, poprvé zazní ve velkém koncertním formátu v doprovodu orchestru Prague Philharmonia. Stane se tak v pražském O2 universu 27. února 2027, tedy v roce,...

6. října 2026  9:51

KOMENTÁŘ: Divadlo, fotbal, nebo Angelika? Kdo je víc a kdo smí volit

Premium
33. ročník divadelních cen Thálie skončil. Na fotografii je Štefan Margita,...

Kdo usedl na sváteční trůn? Ani umění, ani sport. Jak slavnostní udílení divadelních cen Thálie, tak fotbalové utkání Česka se Španělskem sice mělo své vítěze i své poražené, ale u televizního...

6. října 2026

Jen den před vydáním nové knihy. Zemřel autor bestsellerů a politik Jeffrey Archer

Britský spisovatel a politik Jeffrey Archer (25. dubna 2022)

Ve věku 86 v pondělí zemřel britský spisovatel a konzervativní politik Jeffrey Archer, stalo se tak den před vydáním jeho nové knihy Adam & Eve (Adam a Eva). V noci na úterý o tom informoval portál...

6. října 2026  8:46

Ty Peškovy stejné kalhoty. Podívejte se, jak Rudolf Hrušínský už 21 let kráčí Ulicí

Herec Rudolf Hrušínský mladší v pondělí slaví osmdesátiny. Už víc než dvacet...

Herec Rudolf Hrušínský mladší v pondělí slaví osmdesátiny. Už víc než dvacet let je spojený s nekonečným seriálem Ulice, kde se od prvního dílu objevuje v roli Vlastimila Peška. Podívejte se, jak šel...

5. října 2026  16:30

Policejní zásah v natáčkách a vrtulník. Premiéra A$AP Rockyho nadchla O2 arenu

Koncert rapera A$AP Rockyho v O2 areně (4. října 2026, Praha).

Americký raper A$AP Rocky, vlastním jménem Rakim Athelston Mayers, vystoupil v neděli 4. října poprvé v Praze. Jeho koncert v O2 areně byl ve znamení velkolepé, strhující show, v úvodu stylizovanou...

5. října 2026  15:15

Thálii dovezu, slíbila a nepletla se. Evita mi hrozně sedí, říká oceněná Tichánková

Herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala Cenu Thálie v kategorii Muzikál...

Významný úspěch slaví herečka a zpěvačka Natálie Tichánková, která získala Thálii za ztvárnění Evy Perónové v muzikálu Evita Moravského divadla Olomouc. Prestižní ocenění převzala v sobotu během...

5. října 2026  14:57

Thálie? Považoval jsem to dlouho za vtip a nereagoval, přiznal Rosťa Novák nad cenou

Premium
Rosťa Novák ml. s cenou Thálie (3. října 2026).

Rolí kultury není jen bavit, poukázal Rosťa Novák, když v sobotu večer přebíral v Národním divadle Thálii. Šéf i duše souboru Cirk La Putyka, zakladatel kulturního prostoru Jatka78, věrozvěst žánru...

5. října 2026

Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů

Plakát k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...

5. října 2026  13:13

Avengers už zase překonali Avatara. Film Endgame je nejvýdělečnějším vůbec

AVENGERS: ENDGAME (2019)

Vrátit do kin po sedmi letech někdejší druhý nejvýdělečnější film historie Avengers: Endgame s podtitulem Encore byl dobrý tah. Superhrdinský tým se už léta přetahuje s modrými Pandořany o první...

5. října 2026  12:09

Kdo si před kamerou zahrál Václava Havla? A kde se objevil on sám? Podívejte se

Z filmu Havel (2019)

Václav Havel, jehož nedožité 90. narozeniny si připomínáme, byl muž mnoha profesí. Politik, prezident, dramatik, publicista, disident a také režisér. Jakožto význačná osobnost se objevil v několika...

5. října 2026  10:01

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Herec je námezdní dělník, který čeká, kdo se s čím ozve. Ivan Lupták o psaní i rolích

Ivan Lupták, známý hlavně díky roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2

Na otázky odpovídal Ivan Lupták klidným osobitým hlasem, který občas zabarvil vtipnějším tónem, nebo naopak dramatičtějším přednesem, až jsem si chvílemi připadala, že zrovna poslouchám audioknihu,...

5. října 2026  8:30

Co pohoršuje, to přitahuje. Romány ze světa bohatých Jackie Collinsové šly na dračku

Premium
Britská herečka Joan Collinsová se sestrou Jackie Collinsovou, bestsellerovou...

Napsala celkem dvaatřicet titulů a všechny se dostaly do žebříčku bestsellerů The New York Times. Život britské spisovatelky Jackie Collinsové by však na knihu vydal sám o sobě. Prošla si skandály,...

4. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.