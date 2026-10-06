Dárek k narozeninám. Divadelní recitál Marta zazní v pražském O2 universu

Inscenace, která od své premiéry v červnu 2022 na Letní scéně Musea Kampa sklízí nadšené ohlasy diváků i kritiky, tak dostane pro tuto výjimečnou příležitost zcela nový rozměr. V hlavní roli se představí Berenika Kohoutová a Hana Holišová, která za svůj výkon získala cenu Thálie 2023.
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Úspěch inscenace Marta podtrhuje také zisk titulu Nejlepší inscenace sezony 2021/22 v kategorii Muzikál a ocenění v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon ve výroční anketě zveřejněné na portálu i-divadlo. Spolu s Hanou Holišovou a Berenikou Kohoutovou v dalších rolích excelují také Sara Sandeva, Kristýna Jedličková, Denis Šafařík, Václav Kopta, Igor Orozovič a další.
V inscenaci, která je dílem osvědčeného tvůrčího týmu v čele se scenáristkou a producentkou Danielou Sodomovou a režisérkou Adélou Laštovkovou Stodolovou, se prolínají obrazy ze života Marty Kubišové s hudbou.
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Nestárnoucí hity, včetně ikonické Modlitby pro Martu z roku 1968, v O2 universu zazní v mimořádné síle – za doprovodu 42 hudebníků Prague Philharmonia.
Orchestr vznikl v roce 1994 pod názvem Pražská komorní filharmonie, v současné době patří mezi nejrespektovanější nejen české, ale i světové orchestry, což potvrzují pravidelná zahraniční turné a nahrávací projekty pro prestižní vydavatelství.
„Marta Kubišová oslaví příští rok 85. narozeniny a chtěli jsme jí opět nadělit takový upgrade jejího životního příběhu. Náš recitál je velmi úspěšný a myslíme, že si zaslouží velkolepý formát. Pro diváky, kteří Martu viděli několikrát, to bude určitě zážitek o několik tříd výš. A pro ty nové... těm závidím, že to poprvé uvidí v takové síle, kterou si na Kampě nemůžeme dovolit,“ říká scenáristka a producentka Daniela Sodomová.