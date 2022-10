Martě Kubišové je osmdesát. Chodili na ni lidé popsaní životem, vzpomíná Hein

Zvláštní atmosféra nesla se vždy příkrým schodištěm vedoucím do sklepních prostor pražského Divadla Ungelt, když zde měla svůj recitál Marta Kubišová. Lidé si chodili poslechnout šansony i hity 60. let a především se zblízka podívat na ženu, která se možná ne úplně chtěně stala ikonou odporu proti komunistickému režimu.

Leckdo nakonec z večera odcházel s úplně jinými pocity, než by čekal. Místo alabastrové hrdinky zde totiž diváci našli upřímnou a přímočarou ženu, která si ze slávy rozhodně nic nedělala. Davům fanoušků se raději vyhýbala, a když už s někým začala mluvit, přešla přirozeně rovnou do tykání.

Kubišová v Ungeltu působila dvacet let. Pro jeho ředitele Milana Heina šlo o splněný sen. S Martou Kubišovou se chtěl seznámit už od mládí, kdy podle něj nesla „šmrnc západních kinohvězd“. Poznali se až v druhé fázi její kariéry, koncem 90. let, kdy Kubišová dávno věděla, že ji velký svět showbyznysu, opakovaná mašinerie alb a hitů pro rádia či náročné šňůry opravdu nebaví.

Jak k tomu seznámení tedy nakonec došlo?

Martu jsem oslovil v roce 1998, tři roky poté co jsem založil Divadlo Ungelt. Napadlo mě, že by se do našeho činoherního komorního divadla hodil i šanson. A Marta Kubišová pro mě svým způsobem šansoniérkou byla. Říkal jsem si, že by Ungeltu slušela a Ungelt by určitě slušel jí. Tak jsem se osmělil.

Jak na nabídku zareagovala?

Marta přišla, rozhlédla se a řekla: „V malém divadle jsem začínala, v tom nejmenším skončím.“ Souznění Marty s komorním prostorem Ungeltu mi později potvrdil i pan prezident Havel: „Děkuji vám za Martu. Jsem rád, že zpívá u vás v divadle, do showbyznysu Marta Kubišová opravdu nepatří.“ Domluvili jsme se hned na jejím prvním recitálu, ve kterém ji měl doprovodit pianista Rudolf Rokl. Ten bohužel zemřel a do Ungeltu s Martou vstoupil Petr Malásek.

Ungelt tedy vzala jako svou domovskou scénu a vystupovala výhradně zde.

Jednoznačně. Marta nám byla dvacet let věrná. Absolvovala s Ungeltem stovky vystoupení. Zpočátku vystupovala jen s pianistou, později ji střídavě doprovázely kapely Petra Maláska a Karla Štolby. Pod hlavičkou divadla dále natočila televizní koncerty ke svým šedesátinám a sedmdesátinám. Naši společnou talkshow Kdo židli má, bydlí vysílal pravidelně Český rozhlas.

S Karlem Gottem byla v té době jedinou hvězdou české pop-music, která měla svůj pravidelný pořad v Českém rozhlase. Martě prostě bylo v Ungeltu dobře. Mezi kolegy herci i mezi premiérovými hosty. Často mi říkala: „Takové společenství jsem naposledy zažila v Chartě. Tolik pozoruhodných lidí pod jednou střechou.“

Vedle recitálů zde ovšem uvedla i dva muzikály.

Vybojoval jsem pro ni autorská práva na hudební monodrama Andrew Lloyda Webbera Tell Me on a Sunday, které jsme v přebásnění Pavla Vrby uváděli pod názvem Líp se loučí v neděli. Přímo na tělo jí pak Marta Skarlandtová a Karel Štolba napsali původní český komorní muzikál Touha jménem Einodis o baronce Sidonii Nádherné.

S prvním zmíněným muzikálem to ale nebylo úplně lehké.

Weberovo monodrama je napsáno pro soprán a Marta je altistka. Proto sir Webber naši inscenaci nepovolil. Teprve když jsem mu napsal, kdo je Marta Kubišová, co pro Čechy znamená, a k tomu pár řádek s vlastnoručním podpisem připojil i pan prezident Havel, sir Webber změnil názor, inscenaci povolil a umožnil nám celý part transponovat do Martiny polohy. Za svůj výkon v této inscenaci následně získala Thálii.

Nezvažovali jste právě na základě této Thálie i nějakou činohru?

Ne. A Marta o to ani nestála. Je soudná, ví, že není herečka. Její doménou byl pěveckých recitál. V Ungeltu jich ostatně za těch dvacet let měla celkem osm.

Společně jste absolvovali i její koncertní zájezdy do zahraničí. Jaké to bylo?

Báječné. Marta zpívala v cizině pro české krajany, já jsem její recitál moderoval. Navštívili jsme takto USA, Austrálii, Švédsko a další místa.

Chodilo na její program trochu jiné publikum než na běžnou činohru?

Diváci Martu milovali. Věřili jí, byla to ostatně už zralá dáma s hořkými životními zkušenostmi. Opakovaně na ni chodívali především její dlouholetí hudební fanoušci, činoherní diváci se přidali o něco později. Kolem pop-music se obecně točí spousta pozérů a snobů, ti Martu v Ungeltu nevyhledávali. Na Kubišovou většinou chodili lidé trochu popsaní životem.

Marta je pro mnoho lidí symbolem nezlomnosti a odporu proti minulému režimu. Ona se přitom v realitě jako nedotknutelná ikona zrovna nechová.

Ano, jako ikona a hvězda se Marta opravdu nechová, byť ikonou a hvězdou je. Možná je to tím, že nikdy nesnila o kariéře zpěvačky. Tou se vlastně stala náhodou. Má nezaměnitelný hlas a výraz, který odráží její duši. A tou svou člověčinou a normálností vždycky všechny odzbrojila.

Zažili jste snahy, že by si ji přetáhla nějaká větší produkce?

Neustále. Ale Marta stejně jako Alena Vránová nabídky odjinud dvacet let odmítala. V roce 2017, kdy u nás obě dámy vystoupily naposledy, se pro mě zastavil čas. Právě tyto dámy psaly historii Ungeltu, získaly dvě první Thálie a najednou tu nebyly. Dlouho trvalo, než jsem znovu nahodil řemen. Ale nahodil! Přišly nové, mladší hvězdy a přivábily k nám nové, mladší publikum a my jedeme dál.