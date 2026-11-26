Marta Drottnerová se narodila 26. srpna 1941 v Kvasicích u Kroměříže. Její umělecké začátky jsou spjaty s Ostravou, kde získala taneční vzdělání v baletním studiu při tamním Státním divadle. Pod vedením choreografa a pedagoga Emericha Gabzdyla dostávala už jako velmi mladá tanečnice příležitosti ukázat svůj talent, přičemž k jejím prvním významným rolím patřila Kateřina v československé premiéře Prokofjevova Kamenného kvítku v roce 1958.
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Do Baletu Národního divadla nastoupila v roce 1959 již s několika lety profesionální praxe. Mezinárodní pozornost na sebe strhla v pouhých dvaceti letech vítězstvím na baletní soutěži v Riu de Janeiru a další ocenění přidala v bulharské Varně, kde v roce 1964 vybojovala stříbrnou a v roce 1966 zlatou medaili. Její umělecký růst ovlivnilo i studium v Moskvě, kde pracovala s osobnostmi ruské baletní školy včetně pedagožky Jelizavety Gerdtové. V roce 1962 vystoupila na jevišti moskevského Velkého divadla jako Marie v Bachčisarajské fontáně.
Mezinárodní úspěchy a nejvýraznější role
V dalších letech hostovala v řadě evropských zemí i na Kubě. V cizině tančila také s francouzským souborem Les Grands Ballets classiques de France. Publiku Národního divadla se představila v širokém repertoáru, mimo jiné jako princezna Růženka, Julie, Kitri v Donu Quijotovi, Širín v Legendě o lásce, v dvojroli Odetty a Odilie v Labutím jezeře a především jako titulní hrdinka Adamovy Giselle.
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Právě Giselle proslavila její jméno daleko za hranicemi Československa. V prosinci 1973 v ní v Národním divadle vystoupila po boku italského tanečníka Paola Bortoluzziho a o rok později v této roli sklidila velký úspěch s Vlastimilem Harapesem na Kubě.
Její umělecký naturel ale neobsahoval jen romantické hrdinky. Odlišné výrazové polohy předvedla například v Petrovově Stvoření světa jako Čertice, v roli Zaremy v Bachčisarajské fontáně nebo v titulní úloze Médey, kde ztvárnila postavy zmítané vášní, žárlivostí či touhou po pomstě. Její taneční umění zachytil v roce 1971 také krátkometrážní film Jak se hladí vzduch.
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Vedle jevištní kariéry se věnovala taneční pedagogice, kterou v roce 1985 završila absolvováním moskevského GITISu. Své zkušenosti předávala na katedře tance pražské HAMU i jako baletní mistryně Národního divadla a po ukončení zdejšího angažmá v roce 1991 se věnovala rovněž choreografii. V roce 1975 byla jmenována národní umělkyní.