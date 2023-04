Nevěděla jsem, že ze mě jde vymáčknout tolik, říká „Špinarka z Valašska„ Matulová

Když jste se dozvěděla, že máte hrát Věru Špinarovou, převažovala radost, nebo strach?

Měla jsem obrovskou radost. Asi pět minut. Pak mi začalo docházet, co všechno paní Špinarová zazpívala. A jak velká zodpovědnost to bude.

Proto se ptám. Hrát ji je jedna věc, ale vy i zpíváte její písně, což je úkol, který by vyděsil nejednu uznávanou zpěvačku.

Ano, Věra Špinarová byla unikátní a měla charakteristický hlas. Takže následovaly měsíce tréninku u mé učitelky zpěvu Niny Krjučkové. Museli jsme poskládal kapelu. Kolega Honza Gajdica dal dohromady bicí, baskytaru, kytaru a klávesy, na každou pozici dva hudebníky, aby se mohli střídat. Zkoušeli jsme jako normální sklepová kapela. Vzali jsme basu piv, zavřeli se a zkoušeli, co to dá.