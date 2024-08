SÓLO PRO DOLEŽALOVOU: O životě, krabicích i nejšťastnějším týdnu v roce

Někde jsem četla, že bychom si měli uvědomit, že náš život sestává jenom z přítomného okamžiku a potom už jen ze všech vzpomínek v naší hlavě. Plus možná ještě z nějakých letmých představ o budoucnosti. To mě velmi zarazilo, protože jsem se na to takhle nikdy nedívala. Domnívala jsem se, že náš život je taková obrovská bublina, která s námi pluje, kamkoli se pohneme, má v průměru třeba tak tři metry, je všude s námi a je až k prasknutí naplněná vším, co jsme zažili, vzpomínkami na to, kým jsme byli, našimi zásadními vzpomínkami a prohrami...

Jestlipak se na dovolené nakonec nejezdí proto, že si tak strašně moc odpočineme, když všechny ty naše věci, které určují, kdo jsme, necháme na týden doma?