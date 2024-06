SÓLO PRO DOLEŽALOVOU: Až po porodech si uvědomíme, jak bylo naše tělo dokonalé

Poslední dobou si všímám, že rozhovory mě a mých přátel zestárly. My ne, my jsme na přelomy třiceti a čtyřiceti pořád nesmírně mladí, ale naše rozmluvy jsou nepozorovaně zastaralé. Tak například na čarodějnice jsme vedli u opékání buřtů rozhořčený rozhovor na téma, jak mladí lidé přijdou do firmy nebo do divadla a myslí si, že jim patří svět, přitom neumí pořádně zabrat a nemají zkušenosti.

Včera jsem s holkama na hřišti řešily, jak mladé holky nosí spuštěné bokovky a pod nimi bodýčka, a jak schválně nechávají bokovky spuštěné, že je jim vidět ta boční kalhotková část, a jak je to odhalené, nevkusné a moc. Kroutily jsme hlavami a mě to zničeho nic trklo: už to nejsou staří lidé, kdo vedou tyhle rozhovory. Už to jsme my!