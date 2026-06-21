Vždy mě otravovalo mít volno v době, kdy ho mají všichni, říká Marek Adamczyk

Pro Adamczyka letos divadelní prázdniny rozhodně nepřipadají v úvahu. Vedle představení Forman a Rande s feministou na Letních scénách Musea Kampa a Ungeltu ho nyní nejvíce zaměstnává zkoušení v magických prostorách Pražského hradu, který se pro něj stal takřka kanceláří. O svém novém účinkování a o vztahu k samotnému Shakespearovi se rozpovídal v rozhovoru pro iDNES.cz.
Shakespeare prostě chtěl, aby se na jevišti něco dělo, aby vznikl gejzír energie, co doletí k lidem, kteří by odcházeli s dobrou náladou a ani by třeba nevěděli proč.