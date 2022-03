Všem příštím Napoleonům navzdory. Morávek, Marat a Sade se modlí za mír

„Je to nádherně bolavá a cynicky chytrá báseň na téma osud Evropana. Zaschlé Brechtovo didaktické divadlo tu dostalo nové podněty v podobě ‚totálního divadla‘,“ popisuje režisér nejnovější inscenace Vladimír Morávek (na snímku). „Od doby svého vzniku byla hra více než dvěstěkrát inscenována všude možně po světě. Jako by náhle všichni potřebovali mluvit o krachu nějakých svých ideálů. A do toho já ukecal Michala Pavlíčka, aby pro tuto inscenaci napsal hudbu,“ dodává hostující režisér.

„Vzniklo z toho skvostné dílo o svobodě. O lži. O lásce a perverzi. O smyslu evropské existence,“ shrnuje Morávek.

Marat + Sade bude měl v Rokoku premiéru v sobotu. V hlavní roli Jeana Paula Marata se představil Martin Donutil. V úloze markýze de Sade současně vystoupili Kryštof Krhovják a Jiří Štrébl. V dalších rolích se ukázali Aleš Bílík, Kateřina Marie Fialová, Ivana Uhlířová či třeba Eva Salzmannová.

Renomovaný a oceňovaný režisér Morávek práci na novince označil za „nejtěžší zkoušení svého života“. „Protože je tuze těžká doba. Je těžké trvat na ideálech. Na imperativu nelhati. Čili: divadlo se musí rozhodnout buď nehráti, přijmout účast na rozkrádání ideálů, anebo se trochu obětovat,“ vysvětluje režisér zeširoka.

„To se snadno řekne, hůř dodrží. Když se všichni ti skvělí herci po dobu několika let vždy znovu a znovu musejí dávati k dispozici, den co den nebývá jasné, bude-li se ten který večer hrát, hraje-li se, diváctvo má ty svoje náhubky, do očí je mu vidět pramálo, líbati se nesmí ani dotýkat, je to hrozitánsky moc vyčerpávající,“ dodává v narážce na nedávná protikoronavirová omezení.

Zastání pro ukřivděné

„Je to jako den co den uvařit nejlepší oběd na světě a pak ho nesníst, anebo sníst bez použití příboru. Dá se to vydržet rok, druhý už to je o držku. A když začne odtikávat ještě i třetí sezona, strašně snadno se to všechno může státi lží... Čili: chce to nemíti žádné nároky. Žádné podmínky, žádná předběžná ujednání. Velkou obětavost. Velkou laskavost. Schopnost investovat i do pošetilosti. Načež ale do toho začne válka... A vy ve hře Marat + Sade rozhodnete se vášnivě a s evropskou dosažností přemýšleti o smyslu bytí Evropanem. A buď jste trouba, anebo mimoň, anebo tedy hrozně utahaný snílek na kvadrát,“ pokračuje režisér a souhlasí, že se Weissův nadčasový text dotýká i současného dění na Ukrajině.

„Ta hra je skvělá. Modlí se za mír, zastává se ukřivděných. V statečném gestu dobývá se ideálů, všem těm příštím Napoleonům navzdory. Je myslím důležité si ji pustit do srdce,“ zdůrazňuje režisér, který před téměř pěti lety skončil v Huse na provázku a od té doby režíruje sporadicky.

Čas prý trávil čtením knih nakladatelství Větrné mlýny a natáčením snímku Bandité pro baladu, ve kterém hrají právě herci z Husy na provázku. „Premiéra bude na nějakém letním filmovém festivalu o půlnoci na louce.“ Od jara pak bude Morávek v pražském Národním divadle zkoušet Weinbergerovu operu Švanda dudák.

„A to taky myslím bude Praha čubrněti. Ona hudba vás totiž semele. Miluje ji celý svět. A zase jen Praha si na ni od války netroufla. Je nejvyšší čas to změniti - k té hudbě přidati nějaké magické míhání. Sbor čertů, zástup karetních fantomů, Mašuru, co pořád dokola bude se vznášet nad pasoucím se dobytkem. A největší frajer bude Dorotka. Česká žena, co změní svět.“