RECENZE: Opera v Brně je na špičce, v Manon Lescaut proudí vášně bez překážek

Současní návštěvníci operních produkcí Národního divadla Brno (NdB) patrně neocení to, co pamětník, který do Janáčkova divadla léta docházel na kousky s úrovní zpěvohry běžného krajského města. Nebýval to obvykle průšvih, ale občas se stalo, že ani hlavní role nebyly obsazeny hvězdnými pěvci a v těch vedlejších padala úroveň spíše k formátu městečka okresního. Dnes je to zcela jinak.