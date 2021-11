Když cestou na prázdniny hraje ABBA. Muzikál Mamma Mia! míří do Prahy

Petr Gazdík odpovídá na otázku, proč většina hitmuzikálů bojuje se slabým dějem.

To je vážně složitá otázka. Nedovedu si představit, že by se jakýkoliv tvůrce nesnažil o to nejlepší, co dokáže. Problém, myslím, bývá ve dvou aspektech. Jedním je čas. Čím jednodušší příběh tím náročnější, možná paradoxně, je jeho přenos do jevištní podoby. Herci musí být naprosto autentičtí, uvěřitelní, a to se dle mého názoru mnohdy zaměňuje s jistým typem civilismu, kdy interpreti spíše hrají, že jako nehrají. Známe songy se v dramatické podobě stávají vlastně monology daných postav, i to si žádá značný čas jak autorský, tak interpretační k jejich i jinému než jen hudebnímu uchopení, pochopení tak, aby do sebe vše zapadlo a příběh plynul.

A zde se dostávám k druhému aspektu. Autor je často přesvědčen, že to, co je na papíře je „už hotové“, dobrý muzikál je však dle mého z velké části také realizační a interpretační disciplína, což se dá doložit na podobných titulech jako jsou například Les Misérables. Sir Cameron Mackintosh (největší současný muzikálový producent) dílo francouzských autorů se svým realizačním týmem nejprve celé přepracoval a až potom se z Bídníků stal jeden z nejslavnějších muzikálových titulů všech dob. Autor tedy nejenže musí zvolit tým osvícených tvůrců, ale navíc musí být, do jisté míry, vůči dalšímu autorskému vkladu tohoto týmu velmi otevřený. Je to proces dlouhého hledání, zkoušení, přepracovávání… Naopak kritika vší té práce a snažení, je vždy snadná.