RECENZE: Prozkoumejte skvost funkcionalismu s atmosférou a předními herci

Čelákovice. Podvečerní letní slunce má sílu. Přesto na něm poctivě spolu s ostatními čekáte před zavřenými vrátky k Volmanově vile, kde se za pár minut rozběhne další netradiční představení divadelního spolku Pomezí.

Náhle ale jedna z (pomyslných) návštěvnic otevírá branku a zhruba třetinu čekajících zve pokoutně dovnitř. Začíná tak putování po exteriérech i interiérech zdejšího architektonického klenotu, tedy výstavní funkcionalistické vily, která to měla v 90. letech hodně nahnuté.

Po desetiletích, kdy byla – podobně jako další taková místa po celé zemi – využívána jako socialistická mateřská školka, to tehdy vypadalo, že se nad velkoryse řešenou vilou zavře voda. Naštěstí se tak nestalo, sídlo místního prvorepublikového průmyslníka a mecenáše prošlo rekonstrukcí a nyní je z něj takzvané domovní muzeum.

Netradiční žánry Jako site-specific se označuje divadlo inscenované mimo tradiční prostory s jevištěm. Jeho diváci se dostanou do opuštěných domů, továren, ale i na pole či hráze rybníka. Imerzivní divadlo pak nechává diváky „vnořit se“ do děje a volně se pohybovat prostorem i příběhem. Mohou třeba sledovat vybraného herce či se jen nechat unášet atmosférou. Představení Malvína (stejně jako další tvorba spolku Pomezí) kombinuje oba tyto přístupy.

Návštěvník si tu tak vedle zachovalých vizí architektonického dua Jiří Štursa a Karel Janů může prohlédnout i stylové dobové zařízení a vůbec nasát ducha pozdního funkcionalismu, kdy se do čistě racionálních postupů už prý začaly vkrádat myšlenky surrealismu a psychoanalýzy.

Právě tyto ideje zde vlastně rozvíjí i zmiňované imerzivní představení Malvína. Divák se nechá vést jedním z trojice herců (Jindřiška Dudziaková jako Agnes, Kryštof Bartoš v roli Seppa a Vojtěch Bartoš či Jakub Müller jako Kristián). Třeba Agnes své chráněnce vede skrze zahradu, ukazuje zbytky plenérového inventáře, zkouší se dostat do vily zadem a především sní. Sní o tom, že bude obyvatelkou vily a zařídí si ji podle svého.

Úplně jinak k tomuto výjimečnému domu přistupují její mužští protějšci. Jeden by rád vilu využil komerčně pro co největší zisk, druhý by ji naopak rád zakonzervoval. Představení Malvína tak vlastně ukazuje tři různé přístupy a spolu s diváky se zamýšlí, jak s takovými památkami nakládat.

Malvína 75 % Pomezí premiéra: 10. srpna 2023 (Volmanova vila, Čelákovice) režie: Lukáš Brychta hrají: Kryštof Bartoš / Jakub Müller, Vojtěch Bartoš, Jindřiška Dudziaková

Samotný příběh, prý volně inspirovaný Dykovým Krysařem, zde tolik důležitý není. Divák může sledovat jednotlivé postavy a snažit se pochopit jejich vzájemné vazby. Stejně tak může jen využít šance a v atmosféře načrtnutého děje a působivé nálady procházet komplet přístupnou vilu.

„Je to taková letní jednohubka,“ prozrazuje mi po představení režisér Lukáš Brychta. Ústřední postava spolku Pomezí, který mnohem náročnějšími projekty oživuje i další místa, třeba pražskou Winternitzovu vilu či vybydlený pražský dům v ulici Na Poříčí.

Takovou „jednohubku“ se tedy nechte líbit. Jednak představí působivou ukázku naší meziválečné architektury a dále i naláká na další originální tvorbu tohoto nadmíru kreativního spolku.