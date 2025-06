Petr Topič mikp Petra Miková

18:51

Americký herec John Malkovich v sobotu vystoupí v pražském Divadle Hybernia ve hře francouzského dramatika Bernarda-Marii Koltése V samotě bavlníkových polí (In the Solitude of Cotton Fields). Představí se v něm s litevskou herečkou Ingeborgou Dapkunaité, známou mimo jiné z filmu Mission: Impossible.