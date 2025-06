RECENZE: Nahým zadkem Roberta Jaškówa se nenechte zmást

Novinku s názvem Malé chytré lži zde zrežíroval zavedený režisér Pavel Khek dle textu osvědčeného amerického dramatika Joea DiPietra (autora populárních a u nás často inscenovaných komedií Famílie či Miluju tě, ale...). Jak ale ukáže následující vývoj na jevišti letní scény, byla to obava zcela zbytečná.

Na půdorysu komedie postavené na klasické problematice partnerské nevěry a šlamastyky z toho vyplývající totiž Khek rozehrál hořkosladké divadlo, které pobaví, ovšem ve správných momentech i popíchne a zamrazí.

Výrazně mu v tom pomáhá skvěle zvolené herecké obsazení, kterému kraluje právě zmíněný Jašków. Dlouholetá tvář Švandova divadla, kterou bezpečně znají i televizní diváci, si zde totiž žánr lehké letní komedie vysloveně vychutnává. Činí tak s podobným entuziasmem jako Václav Neužil v jiné letošní premiéře Amatéři, kterou koncem jara uvedla scéna Studio DVA.

Jašków v Malých chytrých lžích ztvárňuje stárnoucího otce Billa, který konečně porazil svého třicetiletého syna v tenise, ovšem hned po mači si v šatně všimne, že za vítězstvím patrně nebude jeho stoupající forma. Syn Billy (Michael Vykus) je totiž psychicky na dně: už nějaký čas podvádí svou čerstvou rodinku s fitness trenérkou a neví, jak z toho ven. Staršímu z Billů se tak okamžitě zhroutí představa o synově spořádaném životě a vlastně i své bezchybné výchově.

A protože má doma právě manželku Alici (Petra Špalková), která slyší i to, na co Bill jen plaše pomyslí, brzy se z chlapského tajemství stane rodinné téma číslo jedna. Nezvedený syn je i s netušící manželkou Jane (Veronika Arichteva) vlákán před rodinný tribunál, který zasedá u cheesecaku, presovače a dětské chůvičky.

Taková komedie plná třaskavých odhalení, vzájemného nepochopení a „malých chytrých lží“ pochopitelně nabízí dostatečný prostor pro svižné dialogy, nahrávky na smeč i vtipné pointy. Právě Jašków zde v přesné režii Pavla Kheka hraje prim, často mu stačí jen jeden jediný pohled či gesto a má publikum zcela v hrsti. Ostatní herci mu skvěle nahrávají, ovšem postava Petry Špalkové do odsýpající, hodinu a půl dlouhé komedie vnáší i dramatický osten.

Malé chytré lži 80 % Divadlo Kalich premiéra 24. června 2025 režie: Pavel Khek hrají: Petra Špalková, Robert Jašków, Veronika Arichteva, Michael Vykus

„To je na těch mladejch lidech nejhezčí, že jsou optimističtí. Protože ještě nic nezažili,“ zazní zde. „Štěstí se přeceňuje. Každý si myslí, že má na štěstí nárok,“ souzní s ní nepřímo Jašków jinde. Hraje se totiž nejen o nevěře, ale i o odpovědnosti, zodpovědnosti a o tom, co to skutečně znamená dospělost. Vyznění takové komedie tak ve výsledku nevyznívá tak banálně, jak by divák očekával.

Malé chytré lži jsou tak podobně jako zmínění Amatéři skvělou příležitostí, jak si vychutnat odpočinkové letní hraní a přitom nezabřednout do prvoplánových taškařic, kde herci jen tak duchaprázdně přehrávají.