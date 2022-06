Co je to temnota? ptá se Lenka Krobotová jako letní Lady Macbeth

„Do prostoru před Míčovnou se přes den nesmí kvůli turistům, od šesti pak většina z nás hraje na svých scénách, takže se scházíme až po desáté večer. A když je někdo na zájezdu, zkoušíme třeba až od půlnoci,“ vysvětluje důvod nočních zkoušek. „Člověk se musí mentálně přehodit do jiného režimu.“

Ač to pro Krobotovou není první účast na populárním letním hraní na Pražském hradě, poprvé se představí v jedné z hlavních rolí. „Macbetha považuji za jednu z nejlepších Shakespearových her. Navíc by asi málokterá herečka takovou roli odmítla mávnutím ruky,“ popisuje a dodává, že má ráda i samotný prostor, kde se hraje.

„I když nás mrzí, že letos ještě nevyjde původní prostor purkrabství,“ popisuje v narážce na fakt, že nyní už poměrně zavedený prostor před Míčovnou je pouze náhradním řešením.

Macbethem bude v novince Marek Němec, v dalších rolích se diváci mohou těšit na Davida Matáska, Kláru Issovou, Filipa Kaňkovského, Tomáše Měcháčka či Václava Vašáka. Režie se chopil Jakub Krofta. „Snažíme se být neutrální, nadčasoví. A zároveň konkrétní v tom smyslu, že člověk se prostě nemění. Shakespeare je pro mne v tomto stejně nadčasový jako třeba Beatles. Ti se také dají poslouchat pořád dokola a je to skvělá hudba. I na ni se dá hledět z mnoha úhlů pohledu a přitom jádro zůstává pořád stejně silné,“ přemítá Krobotová o inscenaci a nehasnoucí síle Shakespearovy předlohy.

O Macbethovi se říká, že je to jedna z jeho nejtemnějších her. „Je otázkou, co je to ta temnota. Vždyť v každém z nás jsou nějací démoni a vždy máme možnost volby, co s nimi uděláme,“ uvažuje herečka nad poselstvím kusu.

„Jsem překvapená, kolik současných seriálů je Macbethem téměř inspirováno. Týká se to vlastně všech děl, kde máme dvojici, která neumí žít bez sebe: doplňují se jako milenci, kamarádi nebo třeba parťáci, kteří řídí firmu. A je vždy na každé dvojici, jak cestu k moci, slávě či úspěchu uchopí,“ pokračuje Krobotová.

„Místo nějaké temnoty bych proto mluvila spíše o boji s démony, s touhou, s pokušením. Jestli umíme zvolit správnou cestu, nebo zvolíme cestu zákeřnosti, či dokonce vražd. To pokušení či ďábel jsou v každém z nás. Právě v tom je Shakespeare současný i nadčasový. Člověk se nemění,“ dodává.

Krobotová doufá, že její Lady Macbeth bude uvěřitelná, současná, konkrétní. „Všichni bychom měli radost, kdyby diváci přišli na Shakespeara a přitom se jich dotkla současnost. U tohoto dramatika se totiž mění jen čas a kulisy. Jeho příběhy zůstávají aktuální stále.“

Kroftova inscenace zaujme i živou hudbou. Její ztvárnění by ale alespoň do premiéry mělo zůstat překvapením. „Je to barva, která tu dlouho nebyla a mohla by našemu Macbethovi slušet,“ naznačuje Krobotová.

Nový Macbeth se vedle Prahy bude hrát i v Brně a Ostravě.