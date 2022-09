Projekt o protestech za právo na potrat končí. Režisér prý nedodal finance

Vyjádření šéfa souboru Tygr v tísni „Když jsme před necelým rokem rezidenční výzvu vyhodnocovali, nic nenasvědčovalo tomu, že by mohla nastat situace, která letošní festival zastavila, kontroverzi a překvapení jsme však očekávali. Ostatně byl to i jeden z důvodů, proč jsme tento projekt spolu s Marií Novákovou a Zuzanou Burianovou vybrali: bylo to něco, čeho bychom sami nebyli nikdy schopni a projekt, renomé autora-performera, reference i osobní rozhovory, které jsme s ním vedli, byly přesvědčivé, téma aktuální a politické (ve smyslu apelu na polis). Sám jsem viděl performance všech pět večerů. Tvůrci a tvůrkyně naplnili koncepci, se kterou se do rezidenční výzvy hlásili. Do projektu jsme částečně zasáhli (původně se mělo jednat o performance běžící 24/7), diskutovali jsme o něm (ostatně sám jsem tvůrcům dával průběžné připomínky), ale principem rezidence je především nastolená důvěra v umělecké i produkční rovině. Tu první rovinu dle mého soudu tým ustál (a také za to mu patří dík), i když to byl pro diváky trochu šok. Ten potenciální náraz jsme se snažili tlumit tím, že jsme o projektu referovali jako o gatheringu, performance apod.“ - Ivo Kristián Kubák