Jako kuchař Svatopluk. Lukáš Pavlásek se změní v online automat na zábavu

Diváci, kteří si na streamovaný pořad koupí vstupenku, si totiž mohou zvolit konkrétní výstup a změnit tak vývoj celého večera.

„Budu vyprávět jak o svém životě, tak o světě kolem nás, a každý, kdo bude chtít, bude moci ovlivňovat moje kroky,“ uvedl Lukáš Pavlásek, který se v době covidové, kdy nemůže vystupovat před diváky, věnuje psaní.

„Od loňského podzimu především píšu. Většinu času trávím v pracovně, kde mám vše, co potřebuji ke štěstí. Přítelkyně mě často po celý den nevidí, čili je to stejné, jako kdybych jezdil někde po představeních. Kdybychom se viděli neustále, mohl by to pro nás být šok,“ směje se.

„Napsal jsem dvě divadelní hry, dokončil třetí pokračování komediální ságy Rok ajťáka, vydal jsem dětskou knížku Neuvěřitelně šílené příběhy a teď píšu nový příběh pro děti, který vyjde na podzim. Rozhodně mám co dělat,“ ujišťuje.

„Ale protože mi samozřejmě kontakt s publikem chybí, přemýšlel jsem, jak udělat stand-up, když nemůžu být s diváky v jedné místnosti, a tak jsem vymyslel stand-up automat. S trochou nadsázky bych řekl, že to bude něco jako Kinoautomat nebo Rozpaky kuchaře Svatopluka v jiné verzi,“ věří Pavlásek.