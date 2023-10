S umělou inteligencí nechci nic mít. Mým divákům nabízím pravdu, říká Lucie Bílá

V nejisté době před třemi lety, kdy všechna divadla zavírala, Lucie Bílá jedno rekonstruovala. Z Ta Fantastiky v pražské Karlově ulici se rozhodla vytvořit zbrusu nové Divadlo Lucie Bílé. „Nyní přichází období satisfakcí, období odměn. Tenkrát všichni kroutili hlavou a říkali si, že jsem se zbláznila. Ale já myslím, že když je zle, člověk nesmí zastavit, naopak musí přidat. Něco ve smyslu: Nespi, zmrzneš!“ říká slavná zpěvačka po dvou letech intenzivního provozu. Do svého divadla se ponořila s takovou vervou, že zde podle svých slov rozsvěcuje i zhasíná.

Jak ten odvážný krok zpětně hodnotíte?

Nyní máme po premiéře třetího muzikálu a moje srdce se tetelí. Shodou okolností jsem v září natočila videoklip k písni Nebudu se držet zpátky a je to přesně tak: opravdu se zpátky nedržím. Investovat energii, čas a finance do něčeho takhle nádherného, jako je divadlo, byl jeden z mých nejlepších kroků. Mít klíče od divadla, odcházet z něj zadním vchodem a obklopovat se v něm lidmi, které máte rád a se kterými jste v bezpečí… Prožít tady prázdniny a přitom nemít pocit, že pracujete. To je prostě pecka.