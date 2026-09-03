Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jsi můj pán? Diváci se budou smát, láká Lucie Bílá na nový muzikál Obyčejná holka

Autor:
  15:46
Divadlo Lucie Bílé finišuje poslední přípravy k uvedení nového muzikálu Obyčejná holka. Majitelka divadla v inscenaci účinkuje zcela bez alternace. Divákům naservíruje písně z osvědčeného repertoáru i nejčerstvější kusy posledního alba. Diváci se na představení mohou těšit od 17. září.

Nový muzikál si jednadvacetinásobná zlatá slavice nadělila k nedávným 60. narozeninám a podle jejích slov se jedná o kus, ke kterému se budou diváci rádi vracet. Tvůrci slibují veselé a hravé představení, jehož autorem i režisérem je osvědčený Antonín Procházka. Lucie Bílá už nyní hlásí, že je do konce roku téměř vyprodáno.

Hudba, kterou muzikál divákům naservíruje, je složená ze zpěvaččiných osvědčených kusů jako Čarodějka nebo Žádný party, objeví se zde však i písně z loňského alba Obyčejná holka.

Komika, švih a písně od slavice. V novém muzikálu si Lucie Bílá zahraje se synem

„Lidé zpívají moje písničky, které jsme s panem režisérem vybrali. Jsou tam všelijaké písničky – duety, které jsem měla s Kájou Gottem a moje sólovky. Třeba překvapivý je song Jsi můj pán (hit z muzikálu Karla Svobody Dracula, pozn. redakce), který nezpívám já a lidé se u toho budou smát,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz zpěvačka.

Principálka divadla a zároveň producentka představení si zde zahraje dvojroli pěvecké divy Rebeky, kterou unaví její neustálé náročné vystupování a po čas velkolepého turné se rozhodne pro krátkou regenerační přestávku. Její pozici tak z nouze zaskočí šikovná garderobiérka Dáša.

Lucie Bílá se synem Filipem Kratochvílem a manželem Radkem Filipim při představování muzikálu Obyčejná holka (2. září 2026)
Lucie Bílá v muzikálu Obyčejná holka
Ukázka z muzikálu Obyčejná holka
Lucie Bílá se synem Filipem Kratochvílem a manželem Radkem Filipim při představování muzikálu Obyčejná holka (2. září 2026)
30 fotografií

Bílá ve všech představeních vystupuje zcela bez alternace. Prozradila však, že skloubit v tomto případě náročný pracovní život s tím soukromým pro ni není žádný problém.

„Soukromý život mám vychytaný, protože v muzikálu hraje můj syn a hlavně je tam tak trochu i můj manžel. Takže jsme spolu furt tady a to je ten soukromý život. Myslím, že by byli lidé zklamaní, kdybych je zvala na představení Obyčejná holka a nebyla tam,“ uvedla ústřední hvězda muzikálu.

Dělit se o štěstí je pro mě přirozená věc, míní zpěvačka Lucie Bílá

Kromě Bílé a jejích nejbližších zde diváci od 17. září uvidí například Dennyho Ratajského, Markétu Schimmerovou, Viktora Javoříka, Jana Battěka, Kateřinu Pechovou a jejího manžela Petera. Posledně jmenovaný je v dvojroli pěvecké hvězdy René Skalského a Lojzy z Moravy postaven před náročnou výzvu.

„V muzikále jedu na turné s Luckou Bílou jakožto její pěvecký kolega. Takže mě čekají všechny ty duety, které zpívala s Karlem Gottem, Jiřím Kornem a já jsem za to strašně vděčný, že mám tu možnost a čest s Luckou tyto věci zpívat,“ nechal se slyšet Pecha.

Měním status na „Šťastně vdaná“, oznámila Lucie Bílá. Svatbu měsíc tajila

„Respekt tam stoprocentně je v těchto písních i v písních od Lucky. Ona to zpívá v ženských polohách a my to zpíváme jako chlapy po ní, tak je to zase něco jiného,“ dodal zpěvák.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?

Plitvice, Chorvatsko. Pokrevní bratři Vinnetou s Old Shatterhandem se před...

Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...

Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem

Radka Třeštíková. Žena, která budí vášně.

Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...

Zemřel další moderátor z Evropy 2. Luděk Hrzal bojoval s leukémií

Luděk Hrzal

Zemřel rozhlasový moderátor a DJ Luděk Hrzal. Bylo mu 60 let. Smutnou zprávu uvedl na svém facebookovém profilu jeho kolega z Evropy 2 Pavel Hájek alias Doktor Buben. Poslední čtyři roky bojoval...

Eva Burešová mění jméno i styl. Jako Saija se vrhla na metal a vydala klip s ozbrojenci

Eva Burešová jako Saija

Z romantické Elzy se stává drsná Saija. Eva Burešová překvapila fanoušky, když vkročila na pole tvrdého metalu. Vydala nový klip Mlč a vstupuje s ním do nové etapy, v níž se pustí do hudebního stylu,...

Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem

Hana Pastejříková v seriálu 30 případů majora Zemana v díle s názvem Mimikry z...

Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...

You’re Beautiful. Do Prahy opět přijede koncertovat písničkář James Blunt

James Blunt

James Blunt, britský písničkář a autor hitů You’re Beautiful, Goodbye My Lover nebo Wisemen, se po třech letech vrací do Prahy. V rámci evropského turné Airplane Mode Tour vystoupí 5. března příštího...

3. září 2026  16:32

Jsi můj pán? Diváci se budou smát, láká Lucie Bílá na nový muzikál Obyčejná holka

Lucie Bílá se synem Filipem Kratochvílem a manželem Radkem Filipim při...

Divadlo Lucie Bílé finišuje poslední přípravy k uvedení nového muzikálu Obyčejná holka. Majitelka divadla v inscenaci účinkuje zcela bez alternace. Divákům naservíruje písně z osvědčeného repertoáru...

3. září 2026  15:46

Zemřel básník, publicista a disident Milan Ohnisko, držitel ceny Magnesia Litera

HRÁDEČEK 1984. Václav Havel, brněnský básník a signatář Charty 77 Milan Ohnisko...

Ve věku 61 let zemřel básník a kulturní publicista Milan Ohnisko, někdejší disident, signatář Charty 77 a přítel Václava Havla. Zprávu jako první přinesla facebooková stránka Nedělní chvilka poezie,...

3. září 2026  14:52,  aktualizováno  15:05

RECENZE: Romantická komedie s Polívkou nejvíc řeší, co obléknout na Dokonalý den

40 % Premium
Z plakátu filmu Dokonalý den

S nadsázkou lze mluvit o nové české vlně romantických komedií, jejichž podstata tkví v tom, že si herecký pár povídá na procházce malebným krajem se sponzorskými zastávkami. Po snímku Mistryně razí...

3. září 2026

Podle Margity má Zagorová písní na deset muzikálů, hlásí autorka Biografů láska

Autorka Uljana Donátová představuje muzikál Biograf láska 2: Nový příběh (21....

Po úspěchu muzikálu Biograf láska přichází Divadlo Kalich s pokračováním, jež nese podtitul Nový příběh. Inscenace s písněmi Hany Zagorové je podle autorky libreta Uljany Donátové plná hitů, na které...

3. září 2026  13:09

Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem

Hana Pastejříková v seriálu 30 případů majora Zemana v díle s názvem Mimikry z...

Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...

3. září 2026  12:23

Dojetí i znechucení. Nový trailer na seriál o Harrym Potterovi fanoušky rozděluje

Janet McTeerová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

S vydáním nového traileru seriálu Harry Potter a Kámen mudrců se opět na sociálních sítích rozběhla čilá diskuse. Někteří fanoušci podle vlastních slov pláčou dojetím a nemohou se dočkat prvního...

3. září 2026  10:16

GLOSA: Bočan chtěl tvořit pravdu či aspoň „myšlénečku“. Ale musel točit i Partu hic

Filmový a televizní režisér Hynek Bočan v kulturním magazínu Za scénou

„Dnes to vypadá jako legrace, ale úplná sranda to nebyla,“ zazní trefně v dokumentu Bočan, v němž poslední žijící filmař československé nové vlny nechal nahlédnout i do svých osobních deníků. Ač jde...

3. září 2026  8:55

Začaly filmové Benátky. George Clooney převzal Zlatého lva za celoživotní dílo

Americký herec a režisér George Clooney při dnešním zahajovacím ceremoniálu...

Americký herec a režisér George Clooney při dnešním zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. Pětašedesátiletý Clooney patří mezi nejznámější...

2. září 2026  20:54,  aktualizováno  21:58

Moudrý klobouk, famfrpál i černý Snape. Je tady nový trailer Harryho Pottera

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

Společnost HBO představila nový trailer k seriálu Harry Potter, jehož první řada bude mít premiéru o Vánocích. V ukázce nechybí zařazování do kolejí, zápas famfrpálu, Harryho neviditelný plášť nebo...

2. září 2026  17:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zrádci 2026: kdy začne 3. řada a kdo jsou hráči? Vysílat se bude v jiný den než loni

Zrádci 2026

Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...

2. září 2026  16:01

Jen 15 minut stačilo na výběr čtyř britských agentů a představení tamní drogové scény

Záběr z první řady seriálu Utajené legendy

Britský kriminální seriál Utajené legendy na motivy skutečných událostí se dočká druhé řady. Série z produkce Netflixu se zabývá utajovanými operacemi britských úřadů, jejichž aktéry byli obyčejní...

2. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.