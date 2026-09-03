Nový muzikál si jednadvacetinásobná zlatá slavice nadělila k nedávným 60. narozeninám a podle jejích slov se jedná o kus, ke kterému se budou diváci rádi vracet. Tvůrci slibují veselé a hravé představení, jehož autorem i režisérem je osvědčený Antonín Procházka. Lucie Bílá už nyní hlásí, že je do konce roku téměř vyprodáno.
Hudba, kterou muzikál divákům naservíruje, je složená ze zpěvaččiných osvědčených kusů jako Čarodějka nebo Žádný party, objeví se zde však i písně z loňského alba Obyčejná holka.
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„Lidé zpívají moje písničky, které jsme s panem režisérem vybrali. Jsou tam všelijaké písničky – duety, které jsem měla s Kájou Gottem a moje sólovky. Třeba překvapivý je song Jsi můj pán (hit z muzikálu Karla Svobody Dracula, pozn. redakce), který nezpívám já a lidé se u toho budou smát,“ uvedla v rozhovoru pro iDNES.cz zpěvačka.
Principálka divadla a zároveň producentka představení si zde zahraje dvojroli pěvecké divy Rebeky, kterou unaví její neustálé náročné vystupování a po čas velkolepého turné se rozhodne pro krátkou regenerační přestávku. Její pozici tak z nouze zaskočí šikovná garderobiérka Dáša.
Bílá ve všech představeních vystupuje zcela bez alternace. Prozradila však, že skloubit v tomto případě náročný pracovní život s tím soukromým pro ni není žádný problém.
„Soukromý život mám vychytaný, protože v muzikálu hraje můj syn a hlavně je tam tak trochu i můj manžel. Takže jsme spolu furt tady a to je ten soukromý život. Myslím, že by byli lidé zklamaní, kdybych je zvala na představení Obyčejná holka a nebyla tam,“ uvedla ústřední hvězda muzikálu.
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Kromě Bílé a jejích nejbližších zde diváci od 17. září uvidí například Dennyho Ratajského, Markétu Schimmerovou, Viktora Javoříka, Jana Battěka, Kateřinu Pechovou a jejího manžela Petera. Posledně jmenovaný je v dvojroli pěvecké hvězdy René Skalského a Lojzy z Moravy postaven před náročnou výzvu.
„V muzikále jedu na turné s Luckou Bílou jakožto její pěvecký kolega. Takže mě čekají všechny ty duety, které zpívala s Karlem Gottem, Jiřím Kornem a já jsem za to strašně vděčný, že mám tu možnost a čest s Luckou tyto věci zpívat,“ nechal se slyšet Pecha.
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„Respekt tam stoprocentně je v těchto písních i v písních od Lucky. Ona to zpívá v ženských polohách a my to zpíváme jako chlapy po ní, tak je to zase něco jiného,“ dodal zpěvák.