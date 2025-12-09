Spojením uměleckého ředitele Aarona S. Watkina s oceňovanou choreografkou Arielle Smithovou vznikla podívaná, která prý kombinuje maximální technickou preciznost s vizuální nádherou a emoční silou.
Děj baletu zasazený do atmosféry starého Londýna působí podle recenzí svěže a dokonale současně. Scénografie a kostýmy Dicka Birda vytvářejí ohromující obrazy plné kouzelné vánoční atmosféry.
Příběh malé holčičky Klárky, která o Štědrém večeru vstoupí do fantastického světa hraček, dobrodružství a zázraků, je plný humoru jemnosti a laskavosti. Baletní čísla doprovází Čajkovského ikonická hudba v provedení orchestru English National Ballet Philharmonic.
Nadšení z aktuální provedení se nese od kritiků předních britských redakcí. Deník The Telegraph označuje inscenaci za úchvatnou, oslňující a perfektně vánoční. The Guardian vyzdvihuje dechberoucí výpravu, vynalézavost a eleganci celého představení. Podle londýnských novin The Standard je Louskáček trefou do černého v tomto předvánočním čase.
Online videotéka Dramox nyní ceněnou verzi Louskáčka přináší českým divákům přímo do jejich obývacího pokoje. Zhlédnout zde toto představení a naladit se tak na vánoční atmosféru můžete od 9. prosince.