Aktuální podobu baletní klasiky skladatele Petra Iljiče Čajkovského Louskáček zařadil do svého repertoáru Anglický národní balet. Inscenace si vysloužila nadšené ovace diváků a chválu britských médií, představení považují za jednu z nejkrásnějších současných verzí. K vidění je nyní i na tuzemské streamovací platformě Dramox.

Spojením uměleckého ředitele Aarona S. Watkina s oceňovanou choreografkou Arielle Smithovou vznikla podívaná, která prý kombinuje maximální technickou preciznost s vizuální nádherou a emoční silou.

Děj baletu zasazený do atmosféry starého Londýna působí podle recenzí svěže a dokonale současně. Scénografie a kostýmy Dicka Birda vytvářejí ohromující obrazy plné kouzelné vánoční atmosféry.

Vánoční představení baletu Louskáček souboru English National Ballet
Příběh malé holčičky Klárky, která o Štědrém večeru vstoupí do fantastického světa hraček, dobrodružství a zázraků, je plný humoru jemnosti a laskavosti. Baletní čísla doprovází Čajkovského ikonická hudba v provedení orchestru English National Ballet Philharmonic.

Nadšení z aktuální provedení se nese od kritiků předních britských redakcí. Deník The Telegraph označuje inscenaci za úchvatnou, oslňující a perfektně vánoční. The Guardian vyzdvihuje dechberoucí výpravu, vynalézavost a eleganci celého představení. Podle londýnských novin The Standard je Louskáček trefou do černého v tomto předvánočním čase.

S raketami a drony nad hlavou. Podívejte se, jak charkovský balet hraje v suterénu

Online videotéka Dramox nyní ceněnou verzi Louskáčka přináší českým divákům přímo do jejich obývacího pokoje. Zhlédnout zde toto představení a naladit se tak na vánoční atmosféru můžete od 9. prosince.

