Trochu ty Kelty v sobě máme. Lord of the Dance válčí o planetu Irsko už 25 let

Pětadvacet let ovací ve stoje. Název aktuálního turné tanečního projektu Lord of the Dance charakterizuje vlastně i celý dosavadní příběh stejnojmenné show okolo jejího zakladatele Michaela Flatleyho. Právě pod názvem Lord of the Dance – 25 Years of Standing Ovations nyní irská folková hudebně-taneční show vystupuje i u nás.

Flatley své slavné představení splétající keltské tradice, hudbu a tanec v rámci oslav pětadvacetin výrazně inovoval: vedle nových kostýmů, speciálních efektů i světelného designu slibuje autor i nová taneční čísla a hudbu.

„Je to už asi čtvrtá inovace. My sami víme jen to, že nabídne víc efektů, rokenrolové prvky, nové kostýmy,“ popisuje promotérka Vladimíra Zahradníková, jejíž agentura JV Classics k nám Lord of the Dance vozí už dvacet let.

Mezi láskou a chtíčem

„Potkala jsem je poprvé v roce 2001 v Las Vegas a naprosto mne okouzlili. Ač se v hudební branži pohybuji čtyřicet let, nic takového jsem neviděla. Byl to intenzivní a emotivní zážitek. Tehdy jsme se rozhodli, že je sem přivezeme,“ popisuje Zahradníková prvotní očarování z taneční show vyprávějící mytický boj Pána tance s jeho temným sokem o planetu Irsko a s tím spojený i věčný svár mezi láskou a chtíčem.

Američan s irskými kořeny Michael Flatley se u nás se svojí show poprvé objevil o dva roky později, v roce 2003. „Tehdy vystoupili jen v pražské T-Mobile areně, další léta už jeli turné po celé republice. Je zajímavé, že někteří tanečníci v aktuální show ještě ani nebyli na světě, když u nás Lord of the Dance vystupoval poprvé,“ popisuje Zahradníková. Nyní čtyřiašedesátiletý Flatley si ostatně už šest let užívá taneční důchod.

Aktuální šňůra je dokonce už třináctou cestou Lord of the Dance po zdejších velkých halách, což čítá téměř sto jednotlivých vystoupení. Neutuchající obliba irského tanečního projektu je přitom patrná nejen z vyprodaných večerů. „Stoupl i zájem o irské tance. V uplynulých dvaceti letech se u nás založilo velké množství irských tanečních uskupení. Některé z nich dokonce sbírají ocenění na světových soutěžích,“ upozorňuje promotérka.

„Vedoucí jedné takové taneční show vyprávěla, že jako malá dostala od maminky lístky na Lord of the Dance. Představení ji tak dostalo, že začala tančit a dnes má vlastní skupinu,“ pokračuje Zahradníková. „Asi je to i tím, že máme v sobě trochu ty Kelty,“ přemýšlí nad důvodem tuzemského zájmu o taneční show postavenou na irském folkloru.

Zahradníková ale upozorňuje, že sympatie panují vzájemné: „Máme spoustu zážitků, kdy tanečníci dorazili večer unavení na hotel a ještě vytáhli housle, flétny a hráli a tančili dlouho do noci.“

Zpátky do Irska

O vzájemném souznění mezi tanečníky a diváky svědčí dle promotérky i fakt, že diváci své zakoupené lístky téměř nevraceli. Původně zde totiž měl Lord of the Dance slavit své čtvrtstoletí už loni v únoru, covidové časy ale posunuly české turné o téměř dvaadvacet měsíců na nynější přelom listopadu a prosince.

„Covid jsme z tohoto pohledu v podstatě přežili dobře,“ poznamenává promotérka k minimu vrácených vstupenek. Horší situaci však ve své branži prý zažívá nyní, kdy výrazně stouply ceny služeb s pořádáním takové akce spojené, což není zcela v souladu s tři roky starými cenami vstupenek.

Milovníci irského folkloru se nicméně mohou těšit na další kapitolu údajně nejnavštěvovanější taneční show všech dob. „Během tohoto velkého oslavného turné už projeli asi osmdesát zastavení po Evropě. My jsme vlastně konec této šňůry, od nás už odjíždějí do Irska,“ dodává ještě Zahradníková.

Projekt Lord of the Dance – 25 Years of Standing Ovations zahájil svou zdejší cestu v sobotu kompletně vyprodanou brněnskou Winning Group Arenou. Zítra se představí v Karlových Varech a následně každý nadcházející den tohoto týdne postupně v Liberci, Pardubicích, Českých Budějovicích, Praze a Ostravě.