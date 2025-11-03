Je 23. dubna 1983 a v proslulé strahovské restauraci Na Pekle se schází hvězdná společnost. Nechybí Eva Pilarová, Waldemar Matuška, Jiří Suchý či Pavel Kopta. Jejich kolegyně a kamarádka Ljuba Hermanová totiž slaví sedmdesátiny. Večírek se slibně rozjíždí, u oslavenkyně se střídají gratulanti a předávají jí kytice a dárky. Je tu i její čtvrtý manžel Karel Šmídek, který ovšem své ženě připraví velmi nečekané překvapení. Během večera jí totiž oznámí, že od ní odchází. Vskutku pikantní dárek.
Energickou dračici Hermanovou to samozřejmě silně zasáhne, časem však tento fakt akceptuje a s manželem, který je o 29 let mladší než ona, zůstane v přátelském kontaktu až do své smrti. Kde v sobě našla takovou velkorysost, že přijala do svého života jeho novou partnerku a dokonce ji později označovala za svou adoptivní dceru?
Když při jedné takové akci došel kokain, oblékla si na nahé tělo pouze kožich a vypravila se do blízkého hotelu obstarat další porci.