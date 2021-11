Patnáct let po smrti Litviněnka. Hra o otravě dává i naději, ví Stropnická

Její inscenaci uvádí v sobotní premiéře pražské Švandovo divadlo. „Je to skvěle napsaná hra o skutečné události z nedávné historie,“ láká na novinku herečka Anna Stropnická, která si zahraje důležitou roli Litviněnkovy ženy Mariny.

„Vypráví o politicko-společenské kauze formou retrospektivního dokumentu. Na jevišti se odehraje příběh, který je zároveň soudním procesem, dokumentem, detektivkou i částečně lidským vztahovým příběhem,“ přibližuje kus v režii Thomase Zielinského.

Diváka vedle hraných scén na jevišti čekají i živě natáčené projekce z dalších míst. „Nabízí to určitou akčnost a atraktivitu stylu vyprávění. Většina herců má více rolí. Během děje se budou rychle převlékat a zároveň tak na sebe navlékat postavu jinou. Čekají nás i skoky v časových rovinách. Bude to tudíž velmi zajímavé pro diváky, ale i pro herce,“ uvažuje Stropnická.

Tíhy tématu, která by mohla některé diváky odradit, se herečka nebojí: „V televizi často koukáme na detektivky, thrillery i životopisy. Proč si na to nezajít i do divadla?“

Stropnická v přípravě zhlédla několik dokumentů o Litviněnkovi. „Je neuvěřitelné, čím si prošla a jak byla schopná se vším, co ji potkalo, bojovat. Je těžké o ní mluvit v minulém čase. A je relativní, jestli její boj již skončil. Ale ten hlavní boj, mám pocit, snad vyhrála,“ uvažuje o postavě Mariny Litviněnkové, která se zásadně zasloužila o to, že kauza nebyla zametena pod koberec.

Po přečtení hry prý Stropnickou přepadalo rozčarování, naštvání i strach. „Ale byla jsem také vděčná, pyšná a odhodlaná. Příběh nabízí negativní pocity, ale i naději a zadostiučinění. Říká, že i proti zlu se dá a musí bojovat. I když to s sebou nese ztráty,“ upozorňuje herečka.

V úloze Litviněnka se objeví Petr Lněnička, Putina si zahraje Robert Jašków, dva zmíněné agenty pak Tomáš Červinek a Matěj Anděl.