Zázraky na konci světa ožily. Brněnské Letnice nadchly i jejich autora

|
Největší zázrak je slovo. Dokáže zastavit čas i tvořit světy, líčí autor románu Letnice
V příběhu Odyssea Pastýře, jehož návrat ze světa, který už naplno vstoupil do moderní doby vědy a techniky, rozvíří stojaté vody a do vesnice přinese otázku, co se stane, když se střetne svět víry a nadpřirozena s moderní racionalitou, Hlaučo propojuje magický realismus s groteskními situacemi i úvahami o tom, co lidstvo získalo pokrokem a co naopak ztratilo.
Autor románu je coby manažer v oblasti medicínského výzkumu a vývoje buněčných technologií sice nováčkem na poli spisovatelském, nikoli však divadelním. Kromě farmacie vystudoval i režii na pražské DAMU.
Do přípravy inscenace Letnice v Brně ale zasahoval pouze jako konzultant. „Dal jsem klukům námět, autorská práva, úvodní několikahodinový rozhovor o tom, jak to pojmeme a volnou ruku s průběžným dohledem, což znamenalo, že jsme si párkrát přeposlali vznikající text, který oni tvořili a já jen spoře a láskyplně komentoval,“ popisuje Hlaučo spolupráci a autorským týmem Ondra, Slovák, Šotkovský. S uspokojením sledoval, že jsou na stejné vlně.
„Nebylo moc co radit. Stanko Slovák je profesionál a navíc v podstatě stejné krevní skupiny, takže cokoli jsem si na zkouškách poznamenal, jsem po chvíli škrtl, protože než jsem to vyslovil, vyslovil to on,“ pochvaluje si Hlaučo.
Během několika zkoušek shledal, že inscenace bude lepší, než kdyby se režie ujal sám a výsledek ho potěšil. „Já jsem spokojen především proto, že z tvorby i z inscenace samotné je vidět radost, hravost i nasazení, a taky proto, že to není kopie Letnic, ale svébytné dílo. Dalo by se říct, že sesterské,“ hodnotí inscenaci autor. V hlavní roli Odyssea Pastýře se v brněnském divadle představuje Dušan Vitázek, krásnou Julii ztvárňuje Alžběta Janíčková. Výpravu doplňují scéna, sochy a loutky Jaroslava Milfajta, kostýmy Andrey a Adély Kučerových a hudba Mirka Vuksanoviće.
Román Letnice už byl přeložen do šestnácti jazyků a čeká ho také filmové zpracování. „Film bude, už se předpřipravuje. Víme, kdo s kým ho bude dělat, ale chvíli to potrvá, protože Letnice se nedají natočit ani levně, ani na koleně. Ale myslím, že práva jsou v dobrých rukou,“ prozradil Miroslav Hlaučo.