Komedie omylů patří k nejrozpustilejším a nejhravějším textům Williama Shakespeara. Aneta Krejčíková, která v inscenaci ztvární Lucianu, přijala nabídku na účinkování s velkým nadšením.
„Byla to po dlouhé době nabídka, která mi opravdu udělala radost. Vlastně takový splněný sen. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem úplně nadšená volala mamince,“ říká herečka.
Jsem dravá po životě. Prožívám všechny emoce, říká herečka Aneta Krejčíková
Situační fraška o záměně dvou párů identických dvojčat rozehrává ve starobylých Syrakusách řetězec nedorozumění, nedopatření a komických situací, které se v rychlém tempu vrství jedna na druhou. Groteskní figurky, vychytralí sluhové i temperamentní dámy se ocitají v příběhu, kde je všechno trochu jinak, než se zdá.
Na jevišti se kromě Krejčíkové objeví Marek Adamczyk v alternaci s Tomášem Havlínkem, Sára Rychlíková, Vojtěch Vondráček, Marek Taclík, Erika Stárková, Jakub Kohák, Dana Batulková, Petr Buchta, Šimon Krupa nebo Kamil Halbich.
Inscenace, která sází na energii, svižné tempo a komediální nadsázku, bude mít premiéru 24. června na Nejvyšším purkrabství Pražského hradu. Prodej vstupenek na celé léto začíná 17. března.
Shakespearovské slavnosti budou probíhat do 5. září v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě, festivalové inscenace zavítají také do Litomyšle, na Hlubokou, Loket a Kuks.
Na diváky čeká více než 150 představení pod širým nebem inspirovaných dílem nejslavnějšího dramatika všech dob na největší divadelní přehlídce svého druhu v Evropě. Diváci mohou znovu navštívit oblíbené inscenace Jak se vám líbí, Othello, Marná lásky snaha, Zimní pohádka, Macbeth a další.