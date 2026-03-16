Shakespearovské slavnosti chystají novinku s Krejčíkovou a Adamczykem

Autor:
  12:16
Premiéru na Letních shakespearovských slavnostech bude letos mít Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. V hlavních rolích se představí Aneta Krejčíková a Marek Adamczyk.
Marek Adamczyk a Aneta Krejčíková - Komedie omylů - Letní shakespearovské slavnosti 2026 | foto: Agentura Shock, Pavel Mára

60 fotografií

Komedie omylů patří k nejrozpustilejším a nejhravějším textům Williama Shakespeara. Aneta Krejčíková, která v inscenaci ztvární Lucianu, přijala nabídku na účinkování s velkým nadšením.

„Byla to po dlouhé době nabídka, která mi opravdu udělala radost. Vlastně takový splněný sen. Když jsem se to dozvěděla, hned jsem úplně nadšená volala mamince,“ říká herečka.

Situační fraška o záměně dvou párů identických dvojčat rozehrává ve starobylých Syrakusách řetězec nedorozumění, nedopatření a komických situací, které se v rychlém tempu vrství jedna na druhou. Groteskní figurky, vychytralí sluhové i temperamentní dámy se ocitají v příběhu, kde je všechno trochu jinak, než se zdá.

Na jevišti se kromě Krejčíkové objeví Marek Adamczyk v alternaci s Tomášem Havlínkem, Sára Rychlíková, Vojtěch Vondráček, Marek Taclík, Erika Stárková, Jakub Kohák, Dana Batulková, Petr Buchta, Šimon Krupa nebo Kamil Halbich.

Inscenace, která sází na energii, svižné tempo a komediální nadsázku, bude mít premiéru 24. června na Nejvyšším purkrabství Pražského hradu. Prodej vstupenek na celé léto začíná 17. března.

Shakespearovské slavnosti budou probíhat do 5. září v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě, festivalové inscenace zavítají také do Litomyšle, na Hlubokou, Loket a Kuks.

Na diváky čeká více než 150 představení pod širým nebem inspirovaných dílem nejslavnějšího dramatika všech dob na největší divadelní přehlídce svého druhu v Evropě. Diváci mohou znovu navštívit oblíbené inscenace Jak se vám líbí, Othello, Marná lásky snaha, Zimní pohádka, Macbeth a další.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

16. března 2026

16. března 2026

16. března 2026  9:08

16. března 2026  8:50

16. března 2026  7:41

16. března 2026  6:31

16. března 2026  6:15

16. března 2026  4:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

16. března 2026  4:10

16. března 2026,  aktualizováno  3:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.