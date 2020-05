V červenci a bez premiéry. Shakespearovské slavnosti čeká atypický ročník

„Opatření vyplývající z pokusů zastavit proradný virus, prozkoumat ho a vyhnat, nám aktuálně nedávají jinou možnost, než posunout zahájení Slavností. Po pečlivém zvážení situace jsme se rozhodli letošní ročník realizovat bez premiéry, která byla plánovaná na 24. června. Letní shakespearovské slavnosti tak tento rok začnou o měsíc později a budou kratší,“ uvedl v prohlášení umělecký ředitel produkce Libor Gross.

Hrát se tedy začíná až v úterý 21. července, kdy v Brně uvedou reprízu Zimní pohádky. V Praze se tradiční letní scéna jen o den později uvede s představením Dobrý konec všechno spraví. V Ostravě se začíná hrát od 24. července, Bratislavě startují ještě o den později.

I přes avizované úpravy slibují pořadatelé bohatý program. Diváci se mohou těšit na loňskou novinku Zimní pohádka s Martinem Hofmannem nebo Michalem Isteníkem, komedii Mnoho povyku pro nic s Petrem Čtvrtníčkem a Leošem Nohou nebo Hamleta v podání Jaroslava Plesla.

Nebude chybět ani Večer tříkrálový s Nelou Boudovou a Václavem Koptou, Dobrý konec všechno spraví s Annou Fialovou, Martinem Dejdarem a Ondřejem Pavelkou či Zkrocení zlé ženy a populární Veselé paničky windsorské.

Hrát se tedy bude na všech tradičních scénách. Ovšem i v tomto případě čekají diváky jistá omezení. „Mrzí nás to moc, ale kromě odložené premiéry se letos nepodíváme do Bratislavy a ani bratislavští kolegové nepotěší diváky v Česku. No a vzhledem k mezinárodnímu obsazení to odnese i Sen noci svatojánské v podání Prague Shakespeare Company. Věříme, že další změny nebudou nutné s tím, že alfou a omegou bude stanovený limit počtu diváků na představení,“ dodává k dalším úpravám Gross.



Divadla mohou začít podle posledního rozhodnutí vlády hrát 11. května, nesmí ale překročit limit 100 osob na jednom místě. Obsazena může být jen každá druhá řada.

Shakespearovské divadelní hraní potrvá až do 28. srpna, kdy se Letní shakespearovské slavnosti se svým atypickým ročníkem rozloučí reprízou Večera tříkrálového na nádvoří HAMU.