Shakespeare asi zaslechl slovo Bohemia někde v hospodě, uvažuje Isteník

Diváci si je oblíbili asi nejvíce. Výčepní Eda a hlavní hrdina Luďan, tedy herci Michal Isteník a Martin Hofmann se stali hlavními tvářemi seriálu Most!, který začátkem roku trhal rekordy a stal se nečekaným fenoménem. Oba herci se nyní budou střídat v hlavní roli Zimní pohádky. Poprvé se divákům představí už příští týden v úterý.

„Slavnosti ve velkých rolích vyžadují mediálně atraktivní tvář, takže pokud by seriál Most! nebyl, tuhle nabídku bych asi nedostal,“ přiznává Isteník, který je přitom od roku 2015 držitelem Ceny Thálie za nejlepší herecký výkon.

„Doufám, že nikdo neočekává, že William Shakespeare bude používat stejný humor jako Petr Kolečko. Klidně ať fanoušci Mostu přijdou, ale snad budou vyhlížet něco jiného,“ pokračuje herec. Vedle něj a Hofmanna se v Zimní pohádce objeví ještě třeba Cyril Drozda, představitel svérázného mosteckého duchovního.

Zimní pohádku, která patří mezi méně známá Shakespearova díla, na Pražském hradě režíruje Pavel Khek. Sám Isteník v ní hraje poprvé. „Akorát na škole jsem ji četl jako povinnou četbu na státnice. Ono se říká, že je nehratelná. Měl jsem určité obavy, ale přístup Pavla Kheka a dramaturgyně Lenky Smrčkové je vynikající, takže se moc těším na to, jak ji lidé přijmou,“ láká diváky.

„Uvidí poctivé shakespearovské divadlo, které klade velký důraz na dobrou práci se slovem. Pavel si dává záležet na tom, aby všechny situace obsažené v původních slovech vyložil co nejbohatěji, aby nešlo jenom o textování a aby rozklíčoval vše, co je v Shakespearovi zakódováno. Bude to dobová podívaná v ne úplně dobových kostýmech,“ přibližuje.

A dodává, že diváky nečekají režijní naschvály ani zcizování. „Určitě se objeví projekce. Odehrává se to v plechové zrcadlové scéně, se kterou se dá moc hezky pracovat,“ prozrazuje Isteník.

Sicílie i Čechy

Zimní pohádka je pro tuzemské diváky specifická i tím, že se část děje odehrává v Čechách. „To je pravda, ale v zásadě by se mohla odehrávat kdekoli jinde. Myslím, že Shakespeare slovo Bohemia zaslechl někde v hospodě, a tak to tam flákl. Navíc nám přidal moře, takže kdoví, co si pod tím pojmem představoval,“ uvažuje herec. „Na jednom dvou místech se v představení objeví český lev ve znaku, to je všechno,“ dodává představitel sicilského krále Leontese.

„Vyrostl na Sicílii se svým dobrým přítelem, českým králem Polyxenem. Pojí je velmi blízké přátelství, které přetrvává až do dospělosti, kdy dojde k prazvláštní události a Leontes pojme podezření, že dítě, které čeká jeho žena, je právě českého krále. Na základě tohoto podezření začne Leontes velmi impulzivně jednat a strhne lavinu důsledků, které nejsou dobré ani pro něj, ani pro sicilské království,“ naznačuje k ději.

Pro Isteníka je to první účast na klasickém letním hraní, které vedle Prahy obsadí i Brno, Ostravu a Bratislavu. „Samozřejmě bych rád přes léto klid, ale nabídka zahrát si hlavní roli v shakespearovských slavnostech na Pražském hradě se neodmítá,“ přiznává.

I přes značnou popularitu jinak herec zůstává v Brně. „Přesunul jsem se z Čech před šestnácti lety, a tak jsem si na jižní Moravě zvykl, že nemám jakoukoli touhu odcházet. I přesto, že nějaké nabídky do Prahy by byly. Dokud to jde skloubit, klidně budu přejíždět,“ říká.

Pražští diváci jej přes léto mohou vedle Letních shakespearovských slavností vidět ještě začátkem srpna v Divadle v Celetné. Isteník sem spolu s hostujícím brněnským Buranteatrem přiveze inscenaci Parchant v klobouku.

VIDEO: Za scénou: Most! - V nejlepším se má přestat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu