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Pražská Kampa se v úterý večer proměnila v dějiště slavnostní premiéry muzikálu Klan Baťa. Na červeném koberci se objevily desítky známých osobností i tvůrci a herci nové inscenace, která připomíná 150. výročí narození podnikatele Tomáše Bati. Podívejte se, kdo si premiéru pod širým nebem v areálu Sovových mlýnů nenechal ujít.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na muzikálu se podílely scénáristka Daniela Sodomová spolu s režisérkou Adélou Laštovkovou Stodolovou. Sodomová se při psaní Bati inspirovala hollywoodskými muzikály. Nesoustředila se pouze na osobnost zakladatele obuvnického impéria, zachytila osudy členů několika generací rodu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herec Marek Lambora v muzikálu ztvárňuje společně s Oskarem Hesem hlavní roli Tomáše Bati.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Na Letní scéně Musea Kampa jsem viděl Formana a říkal jsem si, že by mě bavilo si v tomhle prostoru zahrát, takže když rok na to přišla nabídka, neváhal jsem. Největší výzvou pro mě je step, na který se zároveň nejvíc těším, protože ve škole jsem si ho oblíbil,“ řekl herec Marek Lambora.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kromě Marka Lambory a Oskara Hese si v inscenaci zahraje také zpěvák Tomáš Klus, Daniel Krejčík, Šimon Opp, Tomas Sean Pšenička, Petra Kosková a Radka Pavlovčinová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V muzikálu Zazní melodie ze 40. a 50. let 20. století. V plánu je rovněž rap a beatbox. Autory hudby jsou Petr Zeman a Pavla Zeman Bečková.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na premiéru dorazila také bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a senátorka Miroslava Němcová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Svou přítomností poctila premiéru také bývalá první dáma Dagmar Havlová Veškrnová.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Letní scéna Musea Kampa bude novince Klan Baťa patřit po premiéře 16. a 17. června ještě po zbytek měsíce a dále v červenci. Na snímku je zpěvačka Heidi Janků.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pekař a cukrář Josef Maršálek známý z televizního pořadu Peče celá země na premiéru přišel v doprovodu partnera Petra Tejmla.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Na premiéru dorazil také spisovatel, popularizátor společenské etikety a bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček se svou manželkou.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herečka Sandra Nováková s manželem a režisérem Vojtěchem Moravcem a jejich synem Mikulášem se přišli na premiéru na Kampě také podívat.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Letošní výročí připomíná celoroční projekt Baťa: 150, vedle muzikálu zahrnuje konference, knihy, přednášky nebo výstavy.
Autor: Anna Kristová, MAFRA