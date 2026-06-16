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Premiéra muzikálu Klan Baťa: dorazil Brzobohatý se sestrou i Pekarová Adamová

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  20:47
Pražská Kampa se v úterý večer proměnila v dějiště slavnostní premiéry muzikálu Klan Baťa. Na červeném koberci se objevili tvůrci a herci nové inscenace, která připomíná 150. výročí narození podnikatele Tomáše Bati. Podívejte se, kdo si premiéru pod širým nebem v areálu Sovových mlýnů nenechal ujít.
Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové... Muzikál Klan Baťa od scenáristky Daniely Sodomové a v režii Adély Laštovkové...

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