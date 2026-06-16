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Premiéra muzikálu Klan Baťa: dorazil Brzobohatý se sestrou i Pekarová Adamová
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Bourneův odkaz 60 %, Nespoutaný Django 70 %, Terminator Salvation 60 %, Gangster Ka 65 %, Emilia Pérez 80 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Domácí péče 60 %, Stvůry 55 %
KVÍZ: Plha se hlásí! Jak dobře znáte komedii „Marečku, podejte mi pero!“?
Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....
Diva! Bohyně! hlásí zpěváci i sportovci. Kdo všechno zamířil na Farnou do Edenu?
Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje
Tři roky po enormním ohlasu prvního koncertu v O2 areně si Ewa Farna opět zvedla laťku. Na stadionu v Edenu, kde vystoupí celkem třikrát, předvedla ještě výpravnější show, která bez přehánění snese...
Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem
Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...
Psal pro Gotta i Šmouly, punkery tím naštval. Nejvtipnější český textař slaví 60
Lídr kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen patří k nejvýraznějším osobnostem české rockové scény posledních dekád. Napsal texty pro Karla Gotta nebo Michala Davida, je autorem vtipných textů Šmoulů i...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Křišťálová dokonalost. V Moseru vyrábějí festivalové ceny, chystají jednu specialitu
S tradičním důrazem na maximální kvalitu a čistotu vznikají v dílnách mistrů sklářů karlovarské sklárny Moser ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zároveň vyrobili...
RECENZE: Toy Story 5 líčí velké smíření hraček s tablety. Záslužně i zábavně
Kde jsou ty časy, kdy Buzz Rakeťák představoval vrcholný vynález dětské zábavy. Ve filmu Toy Story 5: Příběh hraček hrozí tradičním hrdinům animované série vyhynutí kvůli moderním technologiím....
KVÍZ: Plha se hlásí! Jak dobře znáte komedii „Marečku, podejte mi pero!“?
Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....
Premiéra muzikálu Klan Baťa: dorazil Brzobohatý se sestrou i Pekarová Adamová
Pražská Kampa se v úterý večer proměnila v dějiště slavnostní premiéry muzikálu Klan Baťa. Na červeném koberci se objevili tvůrci a herci nové inscenace, která připomíná 150. výročí narození...
VIDEO: Má dva syny a dceru, prozrazuje první ukázka z filmu Shrek 5
Příští léto se ponese ve znamení velkého návratu. Do kin vstoupí pátý díl filmové série o zeleném zlobrovi Shrekovi, který právě zveřejnil první fotografie a ukázku.
Spor o vysílání filmu Sbormistr končí. Strany se dohodly na smíru
Pražský obvodní soud schválil smír ve sporu o televizní vysílání filmu Sbormistr. Na svém webu to v úterý uvedla Česká televize (ČT), která byla jedním z producentů filmu. Podmínky smíru však nemohou...
Festival Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos ocení Geislerovou a Lábuse
Výroční ceny 52. ročníku Letní filmové školy (LFS) si z Uherské Hradiště pro letošek odvezou Jiří Lábus, Aňa Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot. Festival, jehož program...
Potterofilové zbystřili. V seriálu se objeví oblíbená postava, kterou z filmu vystřihli
Dobrá zpráva pro všechny fanoušky knižní série o Harrym Potterovi, kterým ve filmových adaptacích chyběla postava drzého a zlotřilého bradavického strašidla Protivy. V seriálu jej uvidí v podání...
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Rod Stewart pod palbou kritiky. Pro nemoc zrušil koncert, pak řádil na MS ve fotbale
Ostrou kritiku ze strany fanoušků si vysloužila britská hudební legenda Rod Stewart kvůli náhle zrušenému koncertu v Kalifornii. Zpěvák krok odůvodnil zdravotní indispozicí. Jen o pár hodin později...
Kontejnery na papír tu nehledejte. Rock for People jde na udržitelnost po svém
Jeden z největších tuzemských festivalů Rock for People má svůj letošní ročník za sebou. Kromě nadupaného line-upu a deštivého počasí se ale snaží řešit i ekologickou stopu. Zda zálohované PET lahve...