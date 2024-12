VIDEO: Nejen divadlo. Forman a Werich provedou po Kampě i ve skutečnosti

Letní scéna uvádí novou hru jednou za dva roky. Letos spatřila světlo světa hra Forman, příští rok tedy premiéra nebude. Repertoár v létě 2025 ale oživí možnost osobního setkání s herci.

„Naši herci budou dělat meet and greet. To znamená, že se s nimi můžete vyfotit. Koupit si to k lístku,“ uvedla scenáristka Letní scény Musea Kampa Daniela Sodomová.

Letní scéna nabídne také prohlídky míst, které jsou spojené s nedávnými inscenacemi. „Všechny kromě Marty jsou spojené s Kampou, takže ta místa budeme procházet,“ řekla Sodomová.

Poslední novinku představují letní plesy, ten první ponese název Meda Gala. Vyzve návštěvníky, aby dorazili ve velkých róbách ve stylu Kupkovy zahrady. „Další bude první republika a poslední bude regentský ples v historických kostýmech,“ dodala Sodomová.

Při příležitosti představení programu na příští rok herečka Berenika Kohoutová, která ztvárňuje hlavní roli ve hře Marta, přiznala, že ze začátku měla obavy i z těžkých písniček, ale vše do sebe zapadlo.

„Hodně jsme zpívali, i se tancovalo. Písničky Marty já znám od dětství, takže to mi zase takovou práci nedalo,“ popsala přípravu na inscenaci.

Se zpěvačkou a herečkou Hanou Holišovou se v roli střídají, každá do ní podle Kohoutové vnáší něco svého. Kohoutová se kromě zpěvu a herectví od podzimu věnuje i podcastu Co posraly naše matky a my taky poserem se svojí matkou, spisovatelkou a scenáristkou Irenou Obermannovou. „Podcast s mámou mě strašně baví, otvírá to zas takový témata, občas je to těžší, občas je to sranda,“ uvedla.

Vojtěch Kotek ztvárňuje ve hře Werich mladého dramatika Jana Wericha. „Pro mě celé to představení bylo jedna velká novinka, velká neznámá. Je to představení, ve kterém tančím a zpívám, to jsem nikdy předtím nedělal,“ řekl Kotek. Staršího Wericha hraje Václav Kopta.

Kotek také popsal, jaké to je hrát pod širým nebem. „Na konci představení se houpu na houpačce a dívám se, jak ostatní hrajou. Je krásný velký úplněk nad Prahou. Druhý den se těšíte na ten stejný zážitek, ale ono strašně prší a diváci sedí v pláštěnkách, ale sedí do poslední chvíle. Vy lítáte po jevišti v tenké košili, úplně promočení. Vlastně vás ale to souznění s diváky hřeje,“ řekl ještě Kotek k inscenaci, která bude mít v létě 2025 derniéru.

Podle něj je teď trend zpracovávat příběhy velikánů. „Já to chápu tak, že se člověk dotýká historie, na kterou sám navazuje. Je to i fajn zrcadlo, někdy si to srovnat sám se sebou, ale pořád mám pocit, že jsme taková trpaslíci, kteří stojí na ramenou obru,“ vyjádřil se herec.