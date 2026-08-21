RECENZE: Potřít se lepidlem a pak posypat pilinami. Symfonie překvapila Letní Letnou
Druhá polovina srpna patří v divadelním světě tradičně novému cirkusu. Nebo to tak alespoň vypadá, pokud zavítáte od pražských Letenských sadů, kde se každý rok koná mezinárodní festival Letní Letná. Letos je to už 23. ročník zavedené a oblíbené přehlídky, jež do Prahy opět přivezla zajímavé počiny ze světové tvorby v tomto žánru.
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Svět si podmanili psi, buď vlkem! Letní Letnou obklíčí temperamentní smečka
Sawdust Symphony
Začneme hned jednou z událostí letoška, tedy spoluprací mezinárodní akrobatické trojice Michael Zandl, David Eisele a Kolja Huneck, která se setkala na škole v Rotterdamu.
Jejich Sawdust Symphony je totiž něco, co letenské publikum dosud nevidělo. Rozjíždí se přitom nenápadně, když trojice zamíří na prkenné pódium, aby zde uspořádala malý závod v tom, kdo první z prken a špalíčků sestaví drobnou židličku. Jeden k tomu využívá akuvrtačku a vruty, druhý klasicky kladívko a hřebíky a třetí lepidlo.
Kdo se na své dílo posadí jako první, je jasné poměrně záhy. Vtipná etuda ale jen drobně naznačí, co se bude dít dál. Trojice se na jevišti střídá, každý z nich nadále využívá své nástroje.
David Eisele si tak pomocí obráběcího stroje vyrobí káču, Michael Zandl se potýká s neposednými kladivy a Kolja Huneck? Ten se více než zhlédl v tekuté konzistenci lepidla.
Sawdust Symphony
Michael Zandl, David Eisele, Kolja Huneck
Letní Letná 2026
Čtvrtým členem týmu je jednoznačně rafinovaně vyrobené pódium se spoustou otvorů, padacích dvířek a tajných vstupů, díky čemuž tvůrci v nečekaných momentech opakovaně mizí a zase se objevují.
Prim v tom má Huneck, jehož lepidlová show nemá daleko k hororu a jehož příchody spolehlivě promění veselou atmosféru večera v pochmurnou makabrozitu. Ač je Sawdust Symphony místy dost nehomogenní, nabízí originální, vtipné a zjevně velice složitě nazkoušené představení, které stojí za vidění.
Když se ve finále trojice zvedá ze záplavy pilin, odřezků a lepidla, dočká se zaslouženého potlesku.
Cirque La Compagnie – Pandax
Francouzská pětice Cirque La Compagnie se na jeviště dalšího stanu přikodrcá v rozhrkaném Fiatu Panda. Na střeše mají urnu a jejich cílem je rozprášit popel zesnulého otce. Po cestě se však škorpí a případné překážky překonávají pomocí akrobatických dovedností.
Pandax
Cirque La Compagnie
Letní Letná 2026
Ač se dějová linka velice rychle vytratí, nabízí Cirque La Compagnie standardní novocirkusovou show plnou skvěle odvedených výkonů. Ať už na trampolíně, tyči nebo čistě silovou akrobacii. Svou energií a zápalem připomínají Francouzi někdejší rozpustilé začátky tuzemského souboru Losers Cirque Company. Výhodou Pandax je taktéž živá hudba, která jinak standardní představení pozvedá nad průměr.
Compagnie Rasposo – Hourvari
Až pod ním však končí další francouzská hvězda, která se na Letnou vrátila po jedenácti letech. Compagnie Rasposo letos přivezli show, kde podle anotace není jasné, co je loutka a co živý akrobat.
Hourvari
Compagie Rasposo
Letní Letná 2026
Oproti předchozím zmíněným kusům se tito umělci snaží vyprávět konkrétní příběh, ovšem diváky ukolébají rozvleklým úvodem. Ani tak nevadí dlouhé intro před stanem, ovšem následné opakující se zastavování show, kdy se stále něco (naoko) nevede, dovede spolehlivě otrávit. I tento soubor nabízí bezchybné akrobatické momenty a živou hudbu. Nedočkáme se však ničeho tak speciálního, že by stálo za to přežít onen nudný úvod.
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