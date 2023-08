RECENZE: Letná ukázala, že živé slepice jsou lepší než rozbitá vejce

NoFit State - Sabotage

Když se před diváky představení Sabotage, tedy hlavního hitu letošní Letní Letné, poprvé objeví artista nestandardního vzrůstu, může leckoho až zamrazit. Akrobat, který má pro růstovou anomálii výrazně delší ruce než nohy, totiž začne před ohromeným publikem metat kozelce a vůbec předvádět silovou akrobacii, ke které se pro svůj handicap zdá být lépe uzpůsoben. V šapitó to tedy náhle může vypadat jako kdesi v kabaretu před sto a více lety, kdy nejrůznější kočovná uskupení objížděla svět, aby vesničanům ukazovala anomálie - sloní muž, vlčí žena, siamská dvojčata...

Odvrácená tvář cirkusu, která vedle trpících zvířat často jako „exoty“ předváděla i vymykající se jedince lidského druhu, přitom rozhodně nepatří do programu nového cirkusu. Ten se přece od drezúry zvířat a dalších znaků klasického cirkusu dávno odpoutal, aby vytvořit svébytný divadelní subžánr. Velšský soubor NoFit State, který patří k legendám a zakladatelům tohoto stylu, to však moc dobře ví. Jeho aktuální show Sabotage totiž vyděděnce a individuality na okraji staví do středu zájmu, aby sabotovala zavedené pořádky. Před diváky se tak vedle zmíněného artisty pohybují transvestité či bytosti nejistého pohlaví.

Sabotage 75 % NoFit State (Wales) Letní Letná 2023

Nejde ale o nějaké prvoplánové upozorňování. Vše se děje v rámci funkční a tepající show, jak jsou ostatně diváci tohoto souboru zvyklí. I když není Sabotage tak ohromující, jako bylo před osmi lety dovezené Bianco, nabídne zážitek hodný velké novocirkusové produkce. Vedle vynikajících akrobatických výkonů (mezi kterými vyniká zvláště dechberoucí číslo vlasatého artisty na slackline) zaujme i vynikající živou hudbou, kde kapela mění rytmus i žánry přesně podle předváděné show.

Záběr z představení A ciel ouvert, které na Letní Letnou 2023 přivezli francouzští Cirque Aïtal.

Cirque Aïtal - A ciel ouvert

Ač jsou francouzské novocirkusové hvězdy Cirque Aïtal letenskému publiku známé z podobně velké produkce, přivezly letos něco zcela odlišného. Jasné to ostatně divákovi bude už ve chvíli, kdy bude v areálu festivalu marně hledat další šapitó. Skupina okolo Victora Cathaly a Kati Pikkarainen se totiž na Letní Letné doslova utábořila - jejich novinka se odehrává na trávě ohraničené dvěma přívěsy a čtyřmi omšelými karavany. Pod plachtou a symbolicky „pod hvězdným nebem“ se tak odehrává střelená a přitom melancholicky křehká show.

Tvůrci měli podle svých slov dost velké produkce (na Letné byli před čtyřmi lety s představením Saison du Cirque), proto prodali obří šapitó a s tím, co jim zbylo, se vydali blíž ke svým divákům. Ti sedí právě ve zmíněných karavanech, odkud členové představení různě chaoticky vybíhají, aby se na náměstíčku střetávali. Vedle artistů se zde procházejí i slepice či kachny vyzobávající v trávě něco k snědku, nad hlavou jim krouží holuby. A ciel ouvert je milá komorní show, kde příjemnou atmosféru pomáhá vytvořit skvělá hudba (dechové a strunné nástroje), kterou artisté rozehrávají se stejnou spontaneitou jako nabízejí své akrobatické výkony.

A ciel ouvert 85 % Cirque Aïtal (Francie) Letní Letná 2023

Ladnost Kati Pikkarainen je nevídaná, takže i když Cirque Aïtal tentokrát tolik čísel nenabídne, jedná se o neopakovatelný zážitek. Jejich A ciel ouvert patří k nejpůsobivějším počinům festivalu a pravidelným návštěvníkům, kteří třeba hledají něco jiného než tradiční novocirkusový kus, naservíruje překvapivý zážitek. A také ohněm vonící oděv.

Kanadští Cirque Alfonse na Letní Letnou 2023 zamířili s novinkou Animal.

Cirque Alfonse - Animal

I kanadští „dřevorubci“ Cirque Alfonse se už na Letní Letné představili a to dokonce dvakrát. V roce 2017 sem přivezli lascivní show Barbu balancují na hraně (a někdy i za hranou) nového cirkusu a kabaretu. I když tehdejší show zdaleka nepatřila k tomu nejlepšímu, co se sem týmu okolo Jiřího Turka povedlo přivést, jednalo se o neobvyklý příspěvek, který rozhodně nesplynul s běžnou novocirkusovou produkcí.

Animal 40 % Cirque Alfonse (Kanada) Letní Letná 2023

O něco podobného se patrně Kanaďané pokusili i v novince Animal, která pracuje s farmářskými motivy. Lehkou a na velké nadsázce postavenou show, kde nechybí malý traktor či kráva s vemenem, táhne podobně jako Sabotage dobrá živá hudba. Tím ale podoba s výše zmíněným představením končí. Animal totiž bohužel chybí jakákoli gradace či švih a brzy tak přicházejí hluchá místa. V souvislosti s tím, že akrobaté až nevídaně velkou část svých čísel kazí a opakují (alespoň tak to bylo na úterní repríze), nezdá se, že by kanadský příspěvek patřil k highlightům letošní produkce.

K lepším momentům večera lze řadit skoky a balancování na obří pneumatice či povedenou choreografii se zvony. Pro popadaná vajíčka bychom ale přeci jen dokázali najít lepší využití než pošlapaná prkna manéže.