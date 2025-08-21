RECENZE: Letní Letnou létají talíře a mísy s jídlem či moderní Romeo s Julií
Max & Maurice – Les Grands Fourneaux #2
Novocirkusová představení trvají obvykle kolem sedmdesáti minut. Jedna z největších hvězd letošní Letní Letné sem však přivezla dvouhodinovou show. S představením Les Grands Fourneaux #2 (“velká kamna“ či „velké pece“) sem dorazil francouzský soubor se čtyřicetiletou tradicí. Relativní stáří ústředních členů rozhodlo o tom, že tato show bude pro Max & Maurice poslední. Po turné se plánují podle svých slov „rozplynout ve vesmíru (protože i ty nejlepší věci jednou končí)“.
Nabízejí tak rozlučkovou hostinu. A to doslova. Dívky totiž usadí ke stolům, kde jsou připraveny talíře, sklenice i lahev s vodou. Na baru je možné zakoupit víno. Jako první se servíruje polévka gazpacho, následují gnocchi s pestem, zeleninový salát a závěrem dezert.
Mezi každým ze čtyř chodů se akrobaté prohánějí mezi stoly, baví diváky a předvádějí svůj um – akrobatické kolo, vis za vlasy. Bez cirkusových kousků se neobejde ani servírování, takže zatímco hosté večeří, létají okolo nich talíře, mísy, ale i boty či žonglovací kuželky.
Les Grands Fourneaux #2
Max & Maurice, Francie
Letní Letná 2025
Příjemnou atmosféru večera ozvláštňuje živá hudba, sólo na pumpičku, triky s lahvemi a čas od času i šéf podniku, který vyjde z kuchyně, aby své zřízence naoko zpražil. Na dobré náladě specifického večera to ale nikomu neubírá.
The 7 Fingers – Duel Reality
Kanadští The 7 Fingers se na Letní Letnou vrátili po třinácti letech. Jejich představení Duel Reality vychází z klasického Shakespearova příběhu o Romeovi a Julii. Diváci, kteří se neradi zapojují do cirkusových show (a že se to občas stane) patrně trochu znejistí, když u vchodu dostanou modrou či červenou pásku a s ní zamíří do jednoho konce arény.
The 7 Fingers totiž vystupují uprostřed specificky upraveného šapitó, kde se po stranách zvedají dvě elevace. Povedlo se tak vytvořit kotel pro blížící se souboj dvou znepřátelených rodů.
Přílišná interakce s publikem ale nehrozí, diváci jsou pouze v každé z elevací podle barvy příslušníky jedné z rodin a mohou svým hrdinům fandit. Akrobaté na jevišti je k tomu mohutně vybízejí, aby si dodali odvahu a kuráž pro blížící se střetnutí.
|
K novému cirkusu menu o čtyř chodech. Podívejte se, co letos nabízí Letní Letná
Kanaďané si z Romea a Julie vzali primárně motiv soupeření Kapuletů a Monteků. Jejich představení rozvibruje dunivá reprodukovaná hudba, během níž všichni protagonisté nastoupí do ringu a předvedou perfektně sladěnou choreografii. Pak se už chystá samotný souboj, kdy vždy jeden z týmu vyzve protivníka a soupeří v dané disciplíně. Triky na tyči a bezhlavé sjezdy dolů umí tato parta bezvadně, a ač to není nic nového, divákům se v tomto perfektním provedení tají dech.
Duel Reality
The 7 Fingers, Kanada
Letní Letná 2025
Podobně dopadají i další disciplíny. Show si drží perfektní časování, má švih a zaujme souhrou všech členů souboru. Duel Reality vrcholí setkáním Romea a Julie ve výšinách. Poetické finále skvěle kontrastuje s tepavou rytmikou celého večera.
People Watching – Play Dead
I soubor People Watching zamířil do Letenského parku z Kanady. Jejich kus Play Dead je však v ostrém kontrastu s Duel Reality. Nabízí zasněnou show, kde se spíše než na silovou akrobacii sází na působivé obrazy ukazující rozpor mezi životem a smrtí, tvorbou a destrukcí, začátkem a koncem.
Play Dead
People Watching, Kanada
Letní Letná 2025
Osmička umělců se pohybuje ve svém světě zasazeném kamsi do hlubin 19. století, který se před diváky rozkládá jak leporelo. Kdo zná tvorbu našeho Divadla Continuo, všimne si určité podobnosti. Ovšem dlužno dodat, že Continuo umí s atmosférou a obrazivostí pracovat přece jen lépe.
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 60 %, Most! 70 %, Dobré ráno, Brno! 65 %, Na život a na smrt 65 %, Železná srdce 70 %, Tár 60 %, Top Gun: Maverick 75 %, Mumie 40 %, Sebemilenec 65 %, Dostaň ho tam 60 %, Muž, který stál v cestě 50 %, Across the Universe 70 %, Venom: Poslední tanec 30 %, Mizerové: Na život a na smrt 50 %
Letní festivaly: Hrady CZ
KVÍZ: Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?
Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé...
Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu
Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...
Na trávník Ďolíčku je vidět z ulice. Kousky slavné zdi si rozebrali fanoušci
V pražském Ďolíčku zbořili ikonickou zeď s muralem v klubových barvách oddělující areál Bohemians od Vršovické ulice. Její odstranění souvisí s chystanou pětiletou rekonstrukcí stadionu. První práce...
Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny
Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...
KVÍZ: Nejen Rebelové a Requiem pro panenku. Znáte dobře filmy jubilanta Renče?
V neděli 17. srpna oslaví 60. narozeniny režisér a příležitostný herec Filip Renč, autor filmů jako Requiem pro panenku, Rebelové, Hlídač č. 47 nebo životopisné Lídy Baarové. Pokud máte dojem, že se...
Plaketa od Applu na intimní hrátky se Satanem. South Park si opět střílí z Trumpa
Ikonický seriál Městečko South Park si opět nebral servítky a ostře se pustil do prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativy. V nejnovější sérii Trump už stihl lézt nahý po poušti, žadonit o sex...
RECENZE: Letní Letnou létají talíře a mísy s jídlem či moderní Romeo s Julií
Už 22. ročník pražského novocirkusového festivalu Letní Letná je v plném proudu. Co ze zahraničních produkcí letos rozhodně stojí za vidění? Festival nadchne třeba svižnou kanadskou arénou či hravou...
Pavel, Drahoš a Vystrčil zhlédli Velký vlastenecký výlet o popíračích ruské viny
Na nádvoří Valdštejnského paláce, sídle Senátu, ve středu večer veřejnosti za přítomnosti části senátorů a prezidenta Petra Pavla promítli dokument Velký vlastenecký výlet. Snímek režiséra Robina...
Mrtvému praseti tváří v tvář. V Bechyni umění člověka nenechá chladným
Kdybyste do Bechyně sezvali všechny, kteří se do její historie v průběhu staletí otiskli, ocitli byste v dost zajímavé společnosti. Od Přemysla Otakara II., Petra Voka přes Františka Křižíka až po...
Sex Pistols na Rock for People neoslnili, předčí je jejich bývalý zpěvák na TrutnOFF 2025?
V areálu Bojiště v Trutnově otevře brány fanouškům festival TrutnOFF Open Air od 21. do 24. srpna 2025. Letošní ročník je věnován připomínce „Anděla z Dachau“, výročí 80 let od konce 2. světové války...
Mladí s jinou sexuální orientací to dnes mají mnohem snazší, míní herec Sklenář
Přemýšlivý a zadumaný intelektuál. Zároveň vtipný vypravěč a bavič, živelný extrovert, jenž klidně na fotografy vystrčí holý zadek. Herec a zpěvák Jan Sklenář je lehce poťouchlým duchem v muzikálu...
Blíží se český ponurý thriller Stvůry. Ani herci Hádek s Ryškou netušili, kdo je vrah
Napínavý příběh s ponurou atmosférou a nečekanými zvraty. To slibuje snímek Stvůry, který vychází ze stejnojmenné knižní předlohy od Kristýny Trpkové. Krimithriller režiséra Jana Těšitele uvidí...
Útěk ze stínu Padesáti odstínů. Krásná Dakota Johnsonová obsadila naše kina
Ač dcera slavných herců stála před kamerou už jako školačka, proslulost jí přinesla až erotická trilogie Padesát odstínů šedi, temnoty a svobody. První díl točila Dakota Johnsonová v pětadvaceti,...
Pankáč a prezident. Začíná festival TrutnOFF, nabídne dívčí metal i bohoslužby
Ve čtvrtek 21. srpna odstartuje v Trutnově 41. ročník festivalu TrutnOFF. Letos jej pořadatelé věnovali 80 letům od konce druhé světové války a připomínce srpnových událostí roku 1968. Podpořil ho i...
RECENZE: Nové album Maroon 5 je na omak příjemné, ale záhy začne obtěžovat
Na žánrových škatulkách nezáleží. Americkou šestici Maroon 5 jsme v začátcích mohli vnímat jako rockovou, nebo spíše pop rockovou, abychom byli přesní, ale postupem času se jejich zvuk obrousil do...
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)
Přišla jsem si jako ošklivá holka, zrzavá, divná… Peklo. Anna Kameníková vzpomíná
Díky své netuctové tváři i díky odvaze, se kterou mění vizáž, vypadá skoro na každé fotce jinak. A většinou jí to velmi sluší. Přesto si herečka Anna Kameníková Linhartová musela pracně budovat...
Czech Press Photo startuje svůj 31. ročník. Otevírá se regionům, ale i evropské tvorbě
V září začíná přihlašování do 31. ročníku fotografické soutěže Czech Press Photo. Fotografie mají za cíl představit veřejnosti významné události uplynulého roku pohledem českých profesionálních...