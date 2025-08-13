K novému cirkusu menu o čtyř chodech. Podívejte se, co letos nabízí Letní Letná

Diváci budou také moci vidět první reprízy nového představení Ostinato francouzského souboru Akoreacro. Festival potrvá do neděle 31. srpna.
Zahajovací představení Stvoření se odehraje pod širým nebem, na scéně poblíž letenského kyvadla ve středu večer. Volně čerpá ze starořeckého mýtu o stvoření světa. Vznik veškeré existence nahlíží očima převozníka mrtvých Chárona za doprovodu ohnivých rekvizit.
Představení Ostinato francouzského souboru Akoreacro slibuje epickou podívanou, postavenou na originální scénografii, akrobacii a hudbě. Vztahuje se k historii lidstva. Akoreacro při světové premiéře v červenci v belgických Antverpách podle sdělení na své sociální síti zaznamenali více než pětiminutové ovace ve stoje.
Při dvouhodinovém představení francouzského souboru Max & Maurice se bude podávat vegetariánská večeře o čtyřech chodech. Diváci se ocitnou v kočovné restauraci a předkrm, hlavní chod, salát, dezert dostanou netradičním způsobem. Soubor, který představením slaví 40. výročí vzniku, doporučuje před představením nejíst.
Francouzský soubor Bêtes de foire přivezl poetické představení Décrochez-moi-ca (volně Sundejte mi to). Připomene doby kočovných cirkusů, v nichž se realita prolíná s iluzí, vše se vznáší, točí, tančí.
Představení Duel Reality kanadského souboru The 7 Fingers je novocirkusovou parafrází Romea a Julie. Příběh zasazený do sportovního prostředí vychází z boje dvou skupin, v němž se zrodí nečekaná a osudová láska.
Poprvé v Praze je kanadský soubor People Watching. V cirkusově tanečním představení Play Dead se ptá, co se stane před koncem. Logika a gravitace mají ztratit smysl, stejně jako lidské počínání.
Z českých souborů nebudou chybět Loosers Cirque Company, La Putyka, Holektiv, FysioART & Move Ostrava nebo TUTOcirk. Svou novinku ze života na sídlišti představí performerka a mimka Michaela Stará. Studenti CLP Studia se v Hemžení na druhou vypraví do života hmyzu. Mladá generace v inscenace Jetelová pole čerpá z příběhů z konce druhé světové války.
Vstupné podle sdělení organizátorů proti loňsku zdražilo, ale nárůst nepřevýšil deset procent. „Souvisí to s celkovým nárůstem rozpočtu, který stejnou měrou roste, a to nejen za honoráře zahraničních umělců , ale celkových nákladů festivalu,“ uvedla mediální zástupkyně festivalu Michaela Sikorová.
Ceny vstupenek na představení zahraničních souborů se pohybují mezi 790 a 1250 korunami. Doprovodný program je zdarma včetně koncertů, myslí i na děti, mezi šapitó nechybí zóna s občerstvením.
Loni se na Letné Letné odehrálo asi 250 představení, přišlo asi 60 tisíc diváků.