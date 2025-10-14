Michaelo, proč zrovna panelák, jak vás to napadlo?
Konkrétní téma přišlo postupně. Nějak nedokážu tvořit do předem zvoleného tématu, ale inspirace většinou přijde buď z pohybového materiálu, z objektu, nebo z nějaké techniky. Obecně ve svých projektech ráda využívám autorskou hudbu, ale tentokrát jsem chtěla pracovat zejména s konkrétními zvuky a ruchy.
A protože teď bydlíme v panelovém bytě, i jsem v paneláku vyrůstala, různé zvuky a ruchy jsou pro tento typ bydlení poměrně charakteristické. Téma tedy vzešlo z osobní zkušenosti.
Nejsem žonglérka, ale tato specifická disciplína mi přišla správně bizarní a divná.