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Pocit závratě i mrazení. Praha znovu hostí festival nového cirkusu Letní Letná

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  11:11
V Letenských sadech začíná již 23. ročník festivalu nového cirkusového umění Letní Letná. Akce přilákala pro letošek kromě tuzemského zastoupení například známé soubory z Francie, Švýcarska i vzdálené Austrálie.

Nevšední podívané plné riskantních choreografií zcela popírají zákony gravitace, divákovi přinesou i mrazení v zádech. Festival lze navštívit až do posledního srpna, na příchozí čeká i bohatý doprovodný program.

Po deseti letech se na Letnou vrací světoznámý australský soubor Circa, který pod vedením uměleckého ředitele Yarona Lifschitze přiváží do Prahy strhující představení o vlčí smečce Wolf. Intenzivní propojení deseti performerů na pomezí tance a akrobacie si diváci oblíbili natolik, že jej soubor pro velký zájem nacvičil ve dvou partách.

„V současnosti máme dvě skupiny, které dělají stejnou show. Jedna je nyní v Edinburghu a druhá tady v Praze. Je to teď téměř druhé výročí představení. Vzniklo v Berlíně a za dva roky se odehrálo více než 400krát. Je to tedy mladý, ale zároveň velmi zkušený vlk,“ prozradil Lifschitz.

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Naopak světovou premiéru si na Letné odbude představení Vertige tuzemského souboru AirGym Art Company. Artisté v něm provádí náročné akrobacie na netradičně zkonstruovaných závěsných objektech, které působí závratě nejen performerům, ale i samotným divákům.

„Na tomhle představení pracujeme dva roky. Nejsou to dva roky kontinuálního zkoušení, pracujeme formou soustředěných rezidencí, které jsou v délce několika týdnů. Jinak máme průběžné tréninky, takže ta práce je docela dlouhá,“ říká jedna z akrobatek souboru.

Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu Letní Letná.
Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu Letní Letná.
Rakouská akrobatka Christina Zaunerová během představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu Letní Letná.
Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu Letní Letná.
Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu Letní Letná.
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Vedle precizně zkomponovaných tanečních a akrobatických sestav stojí za pozornost také živý hudební doprovod, který divákům dokresluje až mrazivou dechberoucí atmosféru.

Samotný vstup do areálu není nijak zpoplatněn. S nákupem vstupenek na jednotlivá představení by však případní zájemci neměli dlouho otálet. Podrobný přehled akcí, na které se dají pořídit vstupenky, či je naopak navštívit zcela zadarmo, je dostupný na oficiálním webu Letní Letné. Večerní představení přitom není možné navštívit s dítětem mladším 6 let.

Velkou pozornost ještě před samotným zahájením akce táhnou francouzští rošťáci z Cirque La Compagnie, kteří na Letnou přiváží úspěšnou roadtripovou show Pandax, jejíž součástí je skutečné auto Fiat Panda. Jak prozradil ředitel festivalu Jiří Turek, vstupenky na 16 festivalových představení francouzských šprýmařů jsou již zcela vyprodané.

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Kromě jednotlivých cirkusových představení jsou v rámci festivalu pro návštěvníky v areálu Letenských sadů nachystané také koncerty, workshopy, program pro děti i seniory či množství odpočinkových zón, kde se mohou volně příchozí návštěvníci občerstvit v některém z mnoha stánků. Kompletní doprovodný program zdarma můžete nalézt zde.

Festival bude možné navštívit od 12. srpna do 31. srpna. Každoročně je umístěn v Praze v Letenských sadech.

Nejbližší zastávky MHD jsou Chotkovy sady (tramvaje 2, 12, 18, 20 a 97 / 5 minut chůze od areálu), Hradčanská (metro A, tramvaje 1, 2, 8, 18, 20, 25, 26,91, 96 a 97 / 12 minut chůze) a Sparta (tramvaje 1, 8, 12, 25, 26, 91 a 96 / 15 minut chůze). Parkování je možné v podzemních garážích přímo proti stadionu pražské fotbalové Sparty.

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