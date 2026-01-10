Svět si podmanili psi, buď vlkem! Letní Letnou obklíčí temperamentní smečka

Berlín (Od našeho zpravodaje) - Vlčí smečka obsadila Berlín. V jednu chvíli se rozverně hašteří a pošťuchuje, v další až děsivě ukazuje svoji společnou sílu, když po jevišti pluje jako jeden muž. Energická show Wolf, kterou do Německa přivezl australský soubor Circa, bude v létě k vidění i u nás.
Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu Letní Letná. | foto: Andy Phillipson / Letní Letná

Berlín sice minulý víkend pevně sevřel sníh a mráz, město plné kultury ale nadále žilo svým životem. Alespoň tomu tak bylo v divadle Chamäleon na předměstí Spandauer, odkud je to coby kamenem dohodil jak na Muzejní ostrov, tak k ikonické Fernsehturm.

Místní zavedená scéna, která se skrývá v art deco budově vnitrobloku, totiž v lednu hostí australský soubor Circa. Známá novocirkusová company byla před deseti lety hvězdou pražského festivalu Letní Letná, kam přivedla svůj surreálný kus Beyond. Australané letos na oblíbenou novocirkusovou přehlídku opět zamíří, tentokrát s novinkou Wolf, kterou právě nyní v Berlíně hrají.

Specifikem divadla Chamäleon je kabaretní vyznění sálu. Hosté jsou rozesazeni ke stolečkům, během představení mohou volně jíst i pít. Tento koncept před deseti lety zaujal Rosťu Nováka, když právě zde premiéroval tehdejší novinku Cirku La Putyka nazvanou Roots a následně nechal diváky obdobně hodovat i na reprízách v Praze.

Kabaret Chameleon, salta nad stoly hostů. La Putyka zakořenila v Berlíně

Pro soubor Circa ale již jde o zavedenou rutinu, kus Wolf zde hrají už poněkolikáté. Než začne samotná show, jejímž mottem je věta: Svět si podmanili psi, buď vlkem!, promítají tvůrci na zavřenou oponu záběry z loutkové pohádky o Karkulce. Roztomilé vlky však s úderem půl desáté vystřídají ti skuteční, když na jeviště ohraničené čistě bílou stěnou v pozadí zhurta vtrhne australská company. Že půjde o živelnou a temperamentní podívanou, je jasné od prvních momentů. V novince Wolf aktéři vsadili na silovou akrobacii, k dechberoucím choreografiím totiž desítce akrobatů a akrobatek stačí jen vlastní nohy, ruce, ramena či hlavy.

„Představení pojednává o potřebě najít svého vnitřního vlka. Každý ho v sobě nějaký kousek máme,“ vysvětluje mi po skončení show u jednoho ze stolečků akrobatka Christina Zaunerová. „Každý z akrobatů proto představuje odlišnou vlčí náturu, která se v nás skrývá. Vlka naštvaného, hravého, bojovného, hladového i chtivého. A mimoto fungujeme dohromady jako vlčí smečka,“ pokračuje umělkyně, když komentuje osmdesátiminutovou sršatou show, kterou půlí přestávka.

Umělci se po jevišti pohybují skutečně jako smečka: chvílemi se rozpadají do menších skupinek, jejichž jednotliví členové se pošťuchují, lísají či vzájemně prohánějí, ale za chvíli se desetičlenná změť rukou a nohou valí po scéně jako jedna homogenní vlna. Do toho všeho samozřejmě publikum jásá nad vycizelovanými akrobatickými výkony, při kterých se opravdu doslova tají dech.

Rakouská akrobatka Christina Zaunerová během představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu Letní Letná.

„A jaký je můj osobní vlk? Myslím, že někdy může být hravý, ale zároveň i divoký a silný. A taktéž netrpělivý. Občas takto sdílím své vlastní pocity a vylézám z vlastní ulity,“ pokračuje Zaunerová v popisu představení, které v Brisbane vznikalo pod vedením režiséra Yarona Lifschitze asi dva měsíce.

Novocirkusová novinka Wolf v druhé polovině večera vrcholí za sílícího tepotu hudby. Akrobaté se přesně v jejím rytmu vybičují k až chirurgicky přesné choreografii, která připomíná společné pudové jednání smečky. „Hudba je zde velice, velice důležitá,“ potvrzuje akrobatka Christina mé bezprostřední dojmy. „Jsme s ní doslova propojeni, vznikala právě už během zkoušek. Myslím, že nás dost vede. Hlavně v druhé polovině je pro naši smečku řídící silou,“ komentuje doprovod evokující animální či tribální rytmy, který vytvořil izraelský DJ Ori Lichtik.

Letní Letná 2026

Záběr z představení Wolf, které soubor Circa v létě představí na festivalu...

Už 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná se letos uskuteční mezi 12. a 31. srpnem v pražských Letenských sadech. Australští Circa budou jednou ze zahraničních hvězd. Lístky na jejich show Wolf jsou už k dispozici. Jaké další světové i tuzemské soubory je doprovodí, bude jasné během jara.

Podobně jako hudbou zaujme Wolf i kostýmy. Akrobaté jsou oděni v přiléhavých oblecích tělové barvy, které zdobí rozdílné černé pruhy. Podobně jako u srsti nějakého zvířecího druhu jsou si všichni podobní a přitom s jedinečným vzorem. „Každý oblek reprezentuje jiný typ vlka, to je jejich smyslem. Každý jsme individualita, ale zároveň k sobě ve smečce ladíme,“ popisuje akrobatka původem z Rakouska.

Jak se to stalo, že se přidala právě k australským Circa? „Celý život se věnuji tanci. Měla jsem nějaké konkurzy v Paříži, ale právě přišel covid a vše se zastavilo. Bylo to šílené. Díky tomu jsem tam ale ještě stihla zhlédnout představení Circa, které mne nadchlo svou energií. Neměla jsem přitom žádné zkušenosti s akrobacií. Už jsem se toho ale hodně naučila,“ popisuje členka souboru. Což potvrzuje i její bezchybný výkon ve vlčí show.

Novinka Wolf od australských Circa už stihla vedle domovské země a Německa procestovat Kanadu, Velkou Británii či Lucembursko. V létě tedy bude jedním z hlavních lákadel festivalu Letní Letná. Lístky na temperamentní vlčí show jsou už v prodeji. „Budu tam a moc se těším,“ slibuje Christina.

