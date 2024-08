VIDEO: Letní Letná je tu. Láká na večerní zahájení zdarma i ladné Tchajwanky

Čtyři zahraniční hvězdy opět nabídne právě startující festival Letní Letná. „Tři jsou z Francie a jedna z Tchaj-wanu. Sáhli jsme tedy letos trochu dál, takže uvidíme jinou poetiku, jiný způsob prezentace,“ láká ředitel a zakladatel festivalu Jiří Turek.

Největší scéna ovšem patří starým známým, tedy francouzskému souboru Cirque Le Roux, který je na Letné už potřetí. Po předchozích kusech Elefant in the Room a Deer in the Headlights letos veze novinku Entre Chiens et Louves, doslovně tedy Mezi psy a vlčicemi. V češtině je nicméně zaběhlé sousloví Mezi psem a vlkem, které plní stejný význam. „Představení jsem viděl v Paříži, kde jej hráli ve starém noblesním obchodním domě. Tady vytvořili podobnou scénografii, která hraje v představení velkou roli,“ popisuje Turek.

Známé jméno pro návštěvníky festivalu jsou i Cirque Inextremiste, kteří na Letní Letnou v minulosti nejdříve dorazili s plynovými bombami a následně s bagrem. „Tentokrát je to jen jeden z nich, který se spojil se Surnatural Orchestra, což je asi dvacet muzikantů,“ láká ředitel festivalu na novinku PIC, kde tedy vystupuje víc muzikantů než samotných artistů. „Velmi působivé a hravé, hodně pracují s diváky,“ dodává ještě Turek.

Zmíněnými tchajwanskými artisty bude soubor Eye Catching Circus, který se veze show #Since1994 v narážce na věk vystupujících artistek. Čtvrtým zahraničním souborem pak budou Francouzi Les Rois Vagabonds, kteří představí své Concerto pour deux Clowns.

Tradiční zastoupení budou mít i domácí soubory. Nejvíce pozornosti samozřejmě poutají dva nejvýznamnější, tedy Cirk La Putyka a Losers Cirque Company. První na letošní Letní Letné slaví patnáct let, druhý deset. „Losers tu shodou okolností měli přesně na den před deseti lety jejich vůbec první představení. Takže se takhle obloukem vracíme zpátky,“ hlásí Turek.

Festival, který sám loni oslavil dvacet let existence a který je v novocirkusovém oboru známý po celém světě, musí každý rok bojovat o své místo. I přesto, že byl právě pro pražské Letenské sady stvořen a každý rok zdejší prostor oživí placeným i volně přístupným programem. „Dobrali jsme se k nějakým kompromisům. Máme tvrdé podmínky, které musíme dodržovat. Například vzdálenosti od stromů a podobně. Ale nechci to moc rozebírat, chápu obě strany. My jsme tady dvacet let a chceme tady zůstat,“ dodává Jiří Turek smířlivě.

Jednadvacátý ročník Letní Letné nabídne celkem 253 představení v podání umělců z devíti zemí. Přehlídku českého i světového nového cirkusu zahájí ve středu večer francouzský soubor Akoreacro s vystoupením Arret d’Urgence, a to zdarma pod širým nebem nedaleko Pražského metronomu. Festival loni navštívilo 80 tisíc lidí.